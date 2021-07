Olga Moreno, ganadora de ‘Supervivientes 2021’

La noche del viernes 23 de julio, ‘Supervivientes 2021‘ alcanzó por fin su esperada final, tras un total de 101 días de convivencia en Honduras, con Carlos Sobera a cargo. En ella, Lola Mencía, Olga Moreno, Gianmarco Onestini y Melyssa Pinto se disputaban el puesto de ganador de la edición más larga de la historia y, tras las votaciones y pruebas de la noche, finalmente el reality concluyó coronando a Moreno como vencedora.

Los finalistas de ‘Supervivientes 2021’ en el arranque de la segunda parte de la final

La noche arrancó con los cuatro finalistas en una limusina, de camino a las instalaciones de Mediaset, donde fueron recibidos por Lara Álvarez. Una vez allí, se resolvió el duelo entre Moreno y Mencía, como últimas nominadas de la edición, que dejó fuera de la competición a la leonesa, quien se situaba así en la cuarta posición en la clasificación final. A continuación, los tres supervivientes restantes se enfrentaron a la primera prueba de la noche, en la que debían colocar piezas para formar una escalera y ascender a lo más alto para encender el fuego, y en la que Onestini se convirtió en el ganador, mientras que Pinto y Moreno vivieron una recta final cargada de tensión en la que la catalana obtuvo la segunda posición.

La sevillana quedó así en manos de la audiencia, tras lo cual sus dos compañeros defendieron su pase a la fase final en la prueba de la apnea, que desgraciadamente concluyó con rapidez cuando Pinto se vio obligada a salir del agua porque «me ha entrado agua por la nariz». Un tropiezo que dejó a la catalana en una nueva ronda de televoto frente a Moreno, mientras que el italiano se colaba directamente en el desenlace de la final. «Estoy orgullosa de estar con ella y pelear hasta el último momento me cuesta. No puedo hacer un alegato», manifestaba la sevillana, mientras que su compañera recordó que «sé que flojita y he acabado como una guerrera». «He superado mis miedos. Como todos, me merezco ganar y os pido un poquito de ayuda para llegar al final», concluyó la catalana, conforme también con la posibilidad de quedarse con la tercera posición, algo que acabó ocurriendo.

«En todo momento he sido yo»

Carlos Sobera junto a Olga Moreno y Gianmarco en la final de ‘Supervivientes 2021’

«He llegado aquí con vosotros. Si estoy aquí es gracias a vosotros, que habéis luchado, sufrido y llorado conmigo y, sobre todo, me acompañáis aquí en esta final. Seguimos aquí unidos y fuertes», manifestó Onestini, a la hora de defender su victoria frente a Moreno. «Habré gustado más o menos, pero en todo momento he sido yo», defendió por su parte la sevillana, quien aseguró que «he intentado hacer supervivencia y no sé de dónde he sacado la fuerza», al igual que aprovechó para «dar las gracias a todo el mundo». Finalmente, tras cinco últimos minutos en los que ambos supervivientes se enfrentaron a comprometidas y breves preguntas planteadas por Sobera, el presentador anunció la victoria de la sevillana, cuya emoción la llevó incluso a arrodillarse, antes de fundirse en un abrazo con sus seres queridos, entre los que se incluían Rocío Flores y su hermano David.