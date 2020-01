Olvido Hormigos pierde el juicio contra Alessandro Lecquio y tendrá que pagarle 30.000 euros

Duro varapalo judicial el que ha sufrido Olvido Hormigos y del que se ha hecho eco el espacio ‘Socialité‘ de Telecinco, el sábado 25 de enero. Tal y como se informó en el espacio que cada fin de semana conduce María Patiño, la celebrity ha perdido un juicio contra Alessandro Lecquio y su mujer, María Palacios. El colaborador de ‘El programa de Ana Rosa‘ demandó tanto a la exconcejala de Los Yébenes como a la revista Lecturas por lo que esta contó sobre una supuesta infidelidad. Lo hizo en una exclusiva publicada en el mes de julio del año 2016 y por la que ahora deberá pagar a la pareja 30.000 euros de indemnización.

Olvido Hormigos y Alessandro Lecquio

La justicia de la Comunidad de Madrid considera que las declaraciones que hizo Hormigos en la publicación son un delito de intromisión en la intimidad, tanto del colaborador italiano como de su esposa y es por ello que deberá pagarle los 30.000 euros de indemnización. Cabe destacar que, tal y como se explicó en el espacio de Telecinco, en el fallo se consideró un agravante que la pareja de Lequio estuviese esperando un bebé cuando se dio la información. «Se ha valorado «a especial circunstancia en que se produjo la entrevista a Hormigos», afirma este fallo.

«El que hubiera habido otras informaciones anteriores sobre posibles infidelidades de Lequio (…)y no las hubiera desmentido, no implica que no tenga reservada esta faceta de su intimidad» se explica en el fallo que comparte El Español, en el que también se indica que «María Palacios no puede verse privada de este derecho (…) por haber dado reportajes anteriores acerca de su matrimonio o embarazo». Este es el resultado de una demanda que Lequio y su mujer realizaron conjuntamente tiempo atrás, pidiéndole a Olvido Hormigos 120.000 euros. Tras dejar claro que no era cierto lo que estaba contando la chica, este no dudó en demandarla para intentar que parase de hablar del tema, tanto en publicaciones como espacios de televisión. Ahora, con esta victoria en los tribunales que Hormigos todavía puede recurrir en el Tribunal Supremo, parece que Lequio se asegura que no se vuelva a insinuar nunca más en un programa de televisión o en una revista que pudo mantener un idilio amoroso con la expolítica.

Una victoria más

Esta victoria se suma a la ya ganada en marzo de 2019 por el italiano y su mujer a Hormigos en los tribunales. Al igual que en esta ocasión, la exconcursante de ‘GH VIP‘ fue condenada por un delito de intromisión en la intimidad y tenía que pagar a la pareja 60.000 euros y los honorarios de la defensa de los demandantes ya que en esa ocasión, la celebrity y expolítica fue también demandada en costas.