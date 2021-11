Omar Rudberg, de ‘Young Royals’, y John Lundvik, confirmados al Melodifestivalen 2022

Suecia ha puesto ya en marcha el proceso de preselección para su candidatura al Festival de Eurovisión 2022. Como cada año, el artista que representará al país en el Festival de la Canción saldrá del vencedor del Melodifestivalen, cuya 62ª edición dará comienzo en el mes de febrero de 2022. La emisora sueca SVT ha sido la encargada de anunciar a los primeros catorce aspirantes, quienes competirán en 5 semifinales con los otros catorce nombres aún sin confirmar (un total de 28), siendo la gran final el sábado 12 de marzo de 2022.

Omar Rudberg en ‘Young Royals’ y John Lundvik en Eurovisión 2019

En esta ocasión, el encargado de presentar las galas será Óscar Zia, estrella del pop y adepto del Melfest. Además, se prevé que en cada programa acudan invitados especiales. Entre los primeros candidatos confirmados, destaca el nombre de Omar Rudberg, conocido por ser uno de los protagonistas de la popular ficción ‘Young Royals‘. Ídolo de masas entre los más jóvenes, el actor participará por tercera vez en el Melodifestivalen. Lo hará con el tema «Moving Like That», compuesto por él mismo junto a Gustav Blomberg, Amanda Kongshaug y Kristin Marie. En 2017 ya llegó a la final del concurso, por lo que será uno de los artistas a tener en cuenta.

La de Rudberg no será la única cara conocida de esta nueva edición, ya que algunos aspirantes repetirán en la mencionada preselección: Liamoo, con la canción «Bluffin»; Fe Kakembo, que ya estuvo en 2020 y este año volverá a internarlo con el tema «Freedom»; Linda Bengtzing, habitual del Melfest, con «Fyrfaldigt hurra!» y Klara Hammarström, que se dio a conocer en el reality de SVT ‘Familjen Hammarström’ y lo intentará de nuevo con «Run To The Hills».

Talento a raudales

En la lista de participantes podemos ver otros nombres destacados, como el de John Lundvik, quien ya sabe lo que es subirse al escenario de Eurovisión, puesto que le brindó al país el quinto puesto en Tel Aviv en el Festival de Eurovisión 2019. Esta vez, el sueco-británico luchará por regresar al Festival con la canción «Änglavakt». Por otra parte, Anders Bagge, popular por haber trabajado con artistas de talla mundial como Jennifer López o Madonna, participará con la canción «Bigger Than The Universe» y Cazzi Opeia, una de las compositoras más importantes de K-pop del país, con más de 20 millones de álbumes físicos vendidos a sus espaldas, lo intentará con el tema «I Can’t Get Enough».

El resto del plantel de candidatos lo completan Danne Stråhed, con «Hallabaloo»; Cornelia Jakobs, con «Hold Me Closer»; Samira Manners, con «I Want To Be Loved»; Tribe Friday, con «Shut Me Up»; Theoz, con «Som du vill» y el dueto Niello & Lisa Ajax, con «Tror du att jag bryr mig». El Melodifestivalen es uno de los festivales más seguidos del mundo. Prueba de ello son los datos de la gran final de 2021, donde alcanzó una audiencia social de 9,9 millones de contactos.