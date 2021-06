Omar Sánchez, arrepentido tras su traición en ‘Supervivientes’: «Se me cruzó el cable»

*En elaboración

La noche del miércoles 9 de junio, ‘Supervivientes 2021‘ celebró su décima gala en Telecinco, con Jorge Javier Vázquez al frente. La cita se producía un día después de la traición de Omar Sánchez a sus compañeras cuando, ante la posibilidad de perder una suculenta recompensa, desveló que se habían roto las normas del programa. Un movimiento por parte del canario que desató el enfado de Lara Sajén, Melyssa Pinto y Olga Moreno, quienes se mostraron conciliadoras con Sánchez después de que el canario manifestara su arrepentimiento.

Olga Moreno y Melyssa se muestran conciliadoras con Omar Sánchez en ‘Supervivientes’

Los concursantes pudieron revivir los momentos posteriores después de que Omar desvelase que conocía algunos de los privilegios que traían consigo los amuletos que Olga, Melyssa y Lara habían encontrado repartidos por su playa, con el fin de evitar que la catalana le arrebatara el premio que había obtenido en la prueba de recompensa. «Estoy en shock contigo. Qué mal perder tienes», declaraba entonces Olga, mientras que un distante Omar manifestaba que «da igual, si me voy a ir el jueves». «Pero entonces, vete con dignidad», reprochó la sevillana, a quien se sumó Lara al criticar que era «todo por un arrebato. Es un juego. No te lo tienes como personal. No se te puede ir la vida en ello y menos por comida». «Ni por los 200.000 haría yo eso. Me tienen que matar. No hay dignidad», añadió Moreno. «La maldad que ha hecho, de él no me lo esperaba. Estoy flipando en colores», confesaba por su parte Melyssa, mientras que Tom Brusse defendió que, simplemente, «se equivocó».

Tras las imágenes, Sajén se mostró afectada por el hecho de que la organización, a raíz del movimiento de Omar, hubiera anulado los amuletos que tanto se había esforzado en buscar. «En ese momento, se me cruzó el cable y no pensé en nada ni en nadie», reconoció el canario, tras lo cual desveló que ya había hablado con Olga, «le pedí perdón, pero tampoco es para ponerme una pistola en la cabeza. Por esa parte, estoy arrepentido». Los concursantes también vieron la calmada conversación que Lara mantuvo con Omar mientras disfrutaban la merienda que el canario estuvo a punto de perder. Sajén admitió que «puedo entender que tú primer arrebato fuera hablar de Melyssa», pero no así el hecho de que intentara implicar a otros compañeros. «La he cagado, es normal que en todo el concurso no me quieran hablar. Lo entenderé perfectamente», reconoció Sánchez. «Esto ha traído muchos problemas colaterales. Yo he sido afectada sin comerlo ni beberlo», observó Lara, ante lo que el canario manifestó que lo mucho que lo sentía, además de reconocer que «fue un arrebato en el que no fui yo».