Orestes se desquita de su decepción con ‘el mundo’ con otra canción “con entraña”

Orestes se quedó con una espinita clavada en el programa anterior. No fue por ‘El Rosco’, sino en ‘La Pista’ porque Rafa le arrebató una canción que él llevaba soñando desde que empezó esta etapa de ‘Pasapalabra’ en octubre.





El burgalés no se llevó la victoria con ‘El mundo’ de Jimmy Fontana pero ha conseguido desquitarse un programa después. “Ya que ayer no me recreé, hoy va a tocar”, ha comentado feliz al ver que le llegaba el turno porque Rafa no daba con la canción.

Por eso, ha disfrutado cantando ‘Ojalá’, de Silvio Rodríguez, y llevándose los cinco segundos del duelo. ¡Revívelo en el vídeo!