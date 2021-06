Oriana Marzoli, contra Valeria Marini en ‘Supervivientes’: «Me pareces un personaje cutre»

El martes 8 de junio, Mediaset emitió su novena gala de ‘Supervivientes: Tierra de nadie‘ con Carlos Sobera como presentador. Una cita en la que coincidían por primera vez ante las cámaras Oriana Marzoli y Valeria Marini, momento en el que la primera se mostró muy crítica con la italiana, especialmente a raíz de su cercana relación con su expareja, Iván González.

Valeria Marini y Oriana Marzoli, enfrentadas en ‘Supervivientes’

En un momento de la gala, Marta López apuntó a Oriana el hecho de que la italiana había afirmado el día antes en ‘Supervivientes’ que no la conocía, algo que la venezolana se apresuró a desmentir. «Decía que no me conocía, pero sabía perfectamente quién era», aseguraba la colaboradora, antes de explicar que «ha contestado a todas las historias de Iván y sabe que yo era su pareja». «Le escribes todo el rato, sí», recalcó Marzoli, ante el desconcierto de Marini. «Iván es mi amigo», trató de aclarar Valeria, ante lo que Oriana cuestionó «por qué dices entonces que no sabes quién soy», con tono despectivo.

«Pero, ¿Iván está contigo ahora?», intervino un desconcertado Sobera. «Qué va a estar con ella, más le gustaría», respondió Marzoli, mientras que Valeria reiteraba que ella y González «somos amigos». «¿Cómo voy a tener celos de ti?», planteaba Oriana, con cierta chulería. «Tranquilita, yo soy amiga de las mujeres», replicó entonces Marini, antes de manifestar su aparente desconcierto por no comprender las palabras de la venezolana. «Dijiste ayer de forma bastante despectiva que no sabías quién era yo», aclaró Oriana, quien explicó que incluso habían coincidido antes cara a cara cuando, «estaba buscando volver con Iván y ella estaba cenando con él».

«Me cabrea tu personaje»

«Me parece que siempre se hace la tonta y me supera», declaró la colaboradora, haciendo saltar a Valeria. «No te permito que me llames tonta, por favor», manifestó la italiana, sobre quien Oriana señaló que «no me gusta su personaje, directamente». «Te haces la tonta y no eres tonta, es lo que me estresa», criticó Marzoli, implacable, para después añadir que «me cabrea tu personaje, me parece cutre». «Vas de diva y una diva no se hace la tonta», añadió la venezolana, a quien Valeria instó a que «habla con Iván de tu problema». «Se creerá que estoy celosa», comentó Oriana, con sorna, antes de que Sobera prosiguiera con el programa.