Ortega Cano se abre en canal y cuenta el peor momento vivido en la cárcel: «Fue muy duro»

‘Viva el verano‘ desembarcó en el prime time de Telecinco con una entrevista que daría mucho que hablar en los diferentes platós de la cadena. El matador de toros José Ortega Cano se abrió en canal para contar cómo fue su controvertido paso por la cárcel, entre otros muchos temas, dando titulares bastante inesperados para la audiencia: «No tenía miedo«, comenzó relatando.

Ortega cano, en ‘Viva el verano’

La conversación con Toñi Moreno avanzaba con cierta calma y bastante complicidad entre ambos: «Algo tengo que me gano a la gente, enseguida hasta los más fuertes y los más fieros estaban comiendo de la mano«, aseveró en relación a los habitantes de la prisión. Su visión sobre aquellos meses le llevó a asegurar que incluso se hizo «amigo de todos», personas que, además, le «querían mucho».

Asimismo, el andaluz llegó a mencionar al Moranco Jorge Cadaval, a quien le pidió colaboración para organizar «algo taurino» a petición de sus compañeros de cárcel. Todo esto se tradujo en la puesta en marcha de una obra de teatro. Poco a poco, las preguntas de la entrevista fueron virando hacia los hechos que le llevaron a estar entre rejas, siendo preguntado por la familia de Carlos Parra.

El momento más «duro» del diestro

«Pasó una cosa a la que todavía no le he encontrado el motivo por el que pasó«, así se refirió Ortega Cano al accidente de tráfico, con tristeza en su expresión. «La familia y esa persona fue un palo muy gordo para mí y… ¿Qué te voy a decir?», le dijo a Toñi Moreno. Sea como fuere, el peor momento que vivió dentro de esas paredes fue la muerte de José María Manzanares, tal y como señaló: «Se me vino el mundo encima, fue muy duro, muy duro».