Oscuros pensamientos invaden a Safiye al sentir el rechazo de Han: “Ojalá me muera de una vez”

Después de muchos años, Memduh le ha pedido algo a su hija, que le cocine unas acelgas.

Safiye desea con todas su fuerzas hacerlo, pero en la cocina siente como su familia la rechaza, aunque no sea así.

Ante un arrebato, Safiye llega a desear la muerte por la forma en la que su hermano la miraba durante lo sucedido con Inci y su familia: «Sé que no me quiere, me tiene odio», se sincera con Gulben.

Durante la conversación entre Safiye y Gulben, Han se encuentra detrás de la puerta escuchando y una expresión de preocupación y dolor invaden su rostro: él ama a su hermana y no le gusta que ella piense lo contario.