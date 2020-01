‘OT 2020’: Así está siendo el primer pase de micros de la Gala 1

* En elaboración

Los concursantes de ‘OT 2020‘ ya saben desde el lunes qué canciones tendrán que interpretar en la Gala 1 del domingo 19 de enero. Desde entonces, han estado ensayando y practicando por parejas junto a los profesores y ahora es el momento de demostrar todo lo que han aprendido en el primer pase de micros de esta gala (y también de la edición) que arrancará con un Medley de Marisol.

Gèrard y Anaju arrancan el primer pase de micros de ‘OT 2020’

El miércoles 15 de enero a las 16 horas se han reunido para mostrar los avances ante los profesores. Manu Guix les ha pedido que hagan todo como si fuera un bolo y con «actitud de concierto», disimulando los errores que puedan surgir. Gèrard Rodríguez y Anaju han sido los primeros en salir para cantar su tema «Up». «Parecía que perdíais el tempo en varios momentos, oíamos las voces con retardo. Pero esto son cosas de aseguraros tener una buena escucha», comentaba Guix al acabar este pase en el que, según él, ha faltado fuerza y escucha, porque no iban a la par. Ivan Labanda ha insistido, dirigiéndose a todos, que la actitud tiene que empezar antes de la canción, no meterse más tarde en el personaje.

Destacada conexión entre Maialen y Bruno

Maialen Gurbindo y Bruno Carrasco han sido los siguientes con «Sinmigo», de Mr. Kilombo & Rozalén. «Vamos muy bien. Superbien», comentaba Guix, pasándole la palabra a Noemí Galera: «Me sorprende la conexión que tenéis para estar de espaldas». Por buscarles un pero, le han llamado la atención a Bruno por la afinación y que tengan cuidado con abusar de arrastrar las palabras. Mamen Márquez le ha dado la enhorabuena por el trabajo que ha hecho ella con la respiración mientras que a él le ha dicho que relaje la mandíbula, ya que carga mucha tensión ahí.

Los siguientes en mostrar cómo van sus actuaciones han sido Jesús Rendón y Eli Sánchez con el tema «Atrévete-te-te», de Calle 13. Él se ha metido de lleno en el personaje haciendo caso mientras que Eli ha tenido varios olvidos como le ha recalcado Guix en la valoración. Además, Noemí ha recalcado que él se come a ella, y lo que le falta a Eli es creérselo. «Vuélvete loca vocalmente», le ha pedido Márquez a la concursante, mientras que él le ha pedido que cuide la respiración, porque se pone rojo totalmente.

Flavio y Anne ponen los pelos de punta

Flavio y Anne, en el primer pase de micros de ‘OT 2020’

Cuando ha llegado el turno de «Another love», le han ofrecido a Flavio Fernández tocar ya el piano como hará en la Gala, pero ha preferido no hacerlo porque aún no lo tiene. Así, ha empezado su actuación junto a Anne Lukin. «¡Superbien! Ya tiene mucha magia. Está muy bien, hay recorrido. Me encanta», ha comenzado apuntando Guix dejando claro al concursante que no quieren que esté en situación de desventaja por tocar el piano: «La decisión es tuya y si tienes ganas, pero quiero que estés seguro». A Labanda se le han puesto los «pelos de punta», pero cree que aún se le puede dar una vuelta de tuerca y progresión.

Adriana Torrebejano y Nia Correia han cantado «Good as hell», de Ariadna Grande y Lizzo. Los nervios les han jugado una mala pasada y Galera ha comenzado la valoración diciendo: «No quiero que el miedo se apodere de vosotras. No nos vengamos abajo». La directora les ha animado pidiendo que salgan del bucle porque les ve capaces de hacerlo «de puta madre».