‘OT 2020’: Lista completa de canciones de la Gala 8

‘OT 2020‘ ha pasado el ecuador. Las actuaciones en las galas se hacen cada vez más decisivas, por lo que las chicas y los chicos de la Academia van apurando al límite sus habilidades. No hacerlo les puede costar una nominación, como ha sido el caso de Gèrard y Jesús, que se encuentran esta semana en la cuerda floja. También influye el tema que tengan que defender sobre el escenario, lo que convierte al reparto de temas en un punto decisivo del programa.

Eva y Nia cantan «Don’t Start Now» en la Gala 7 de ‘OT 2020’

En la Gala 7, Anaju fue elegida como favorita. Esta semana, su privilegio será el cantar a dúo con alguien escogido por ella misma, para lo que eligió a Samantha. Esta será una canción a dos especial, ya que será el último dúo evaluable del programa, ya que entran en una nueva dinámica. La canción será «Girls Just Want to Have Fun», ya que este domingo 8 de Marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, por lo que el programa ha decidido que todas las canciones tengan una temática feminista.

Lista de canciones que interpretarán

– Tema grupal: «No controles», de Olé olé

–Gèrard: «Brown Eyed Lover», de Allen Stone

–Jesús: «El alma al aire», de Alejandro Sanz

–Anaju y Samantha: «Girls Just Want to Have Fun», Cyndi Lauper

–Hugo: «Se acabó», María Jiménez

–Nia: «Mujer latina», de Thalía

–Bruno: La puerta violeta, de Rozalén

–Flavio: «Man, I feel like a woman», de Shania Twain

–Maialen: «Just A Girl», de No Doubt

–Eva: «Bad guy», de Billie Eilish

El himno de la edición

Una de las incógnitas que quedaba por resolver en esta edición era conocer cuál sería el himno de esta edición. Tras «Camina» y «Somos», ‘OT 2020’ ha decidido que el suyo será «Díselo a la vida», la canción que compuso Rafa Romera. «El himno de esta edición es Díselo a la vida y ya está hablado con él. Nos hemos querido comer la cabeza haciendo un himno que ya estaba», anunciaba la cuenta oficial de Twitter del programa.