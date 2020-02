‘OT 2020’: Miriam Rodríguez y Sinsinati, invitados junto a Estrella Morente en la Gala 6

En elaboración*

Miriam Rodríguez

Hace dos años salió elegida tercera finalista. Ahora, convertida en una de las voces más carismáticas del panorama nacional, Miriam Rodríguez vuelve ‘Operación Triunfo‘ para presentar «Desperté», primera nueva canción de su álbum «La Dirección de Tu Suerte«. La gallega será una de las invitadas en la Gala 6 del talent de TVE junto al grupo Sinsinati y la cantaora Estrella Morente.

A sus 23 años, Miriam ha sido la primera exconcursante de ‘OT 2017’ en alumbrar su segundo disco, creado entre Londres, México y España. En primavera arrancará su gira por toda España. En su primer tour, «Contigo», los fans de la artista de Pontedeume disfrutaron de más de 40 conciertos y convirtieron su trabajo en Disco de Oro. Ahora prometen volver a llenar las salas a golpe de guitarra.

Sinsinati es otro de los invitados de la gala 6. El grupo de música pop-rock compuesto por Álvaro de Luna (vocalista), Carlos Matamoros (guitarrista), Pedro Montero (percusionista) y Manuel Portero (bajista) ha conseguido el Disco de Oro y está a punto de lograr el Disco de Platino en España con el single «Indios y vaqueros», que interpretarán sobre el escenario de ‘OT 2020‘.

Completa el listado Estrella Morente, una de las grandes figuras del flamenco español. La hija de Enrique Morente cantará «Volver», el mítico tango de Carlos Gardel, junto a Nia Correia. Es el premio para la canaria por haber sido elegida favorita en la última gala.

Reparto de temas

En cuanto a las actuaciones de los concursantes, el tema grupal será «Video Killed The Radio Star» de The Buggles. Los concursantes nominados han elegido sus propias canciones: Anne cantará «Unchained Melody» de The Righteous Brothers; Bruno, «Lately» de Stevie Wonder y Flavio, «That’s Life» de Frank Sinatra en versión de Michael Bublé. Eva y Gèrard interpretarán «The Locomotion» de Little Eva; Hugo, «Ya no quiero ná» de Lola Índigo; Rafa y Samantha, «La lista de la compra» de La Cabra Mecánica; Maialen y Anaju, «Con altura» de Rosalía, versión de Ginebras; y Nia y Jesús «La última noche» de Luis Miguel.