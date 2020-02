Pablo Carrasco (‘Mi casa es la tuya’): ‘El que quiera cambiar a Bertín que lo intente, pero no lo conseguirá’

Si hay un profesional del panorama audiovisual andaluz que puede presumir de haber asumido alguno de los puestos más importantes de la pequeña pantalla en el lugar en el que reside ese es Pablo Carrasco. Este licenciado en en Psicología por la Universidad de Sevilla (1992) que además cuenta con un Máster en Economía y Dirección de Empresas (MBA) por el Instituto Internacional San Telmo de Sevilla (1999) acumula miles de horas de producción televisiva a sus espaldas; es sin duda uno de los rostros que más conoce la industria audiovisual española en nuestro país.

Pablo Carrasco

A lo largo de toda su trayectoria ha asumido importantes roles en la cadena pública andaluza Canal Sur. Ha sido responsable de Investigación y Audiencia (1995), de Investigación y Análisis (1998), de Audiencia y Mercados (2001), Jefe de programas Programas (2003) y Director General de RTVA (2008) mientras que en Televisión Española ha sido director de Programación y Contenidos (2005-2007). Además, ha trabajado en factorías como la andaluza ZZJ. Un extenso currículum que le llevó finalmente a fundar su productora productora, Proamagna. Una fábrica de televisión que se ha hecho cargo de importantes formatos como ‘Entre todos‘, ‘T con T‘, ‘Viaje al corazón del ébola’, ‘En la tuya o en la mía‘ y el más reciente ‘Mi casa es la tuya‘.

Pablo Carrasco en un veterano de la pequeña pantalla y por ello ha querido sentarse con FormulaTV para hacer balance. Ha querido analizar con este portal los últimos meses de ‘Mi casa es la tuya’, el trabajo con Bertín Osborne y ha querido afrontar directamente las críticas que el formato ha podido recibir este tiempo. Además, el productor hace balance también del panorama audiovisual actual y da las claves del futuro de la productora, que sin duda viene marcado por la producción de musicales y de ficción. Hoy en FormulaTV, Pablo Carrasco habla de televisión sin filtro ninguno.

¿Qué balance haces de la última temporada de ‘Mi casa es la tuya’?

El producto ha sido estupendo. Tengo un equipo maravilloso y hemos hecho un trabajo muy bueno. Los programas han estado muy bien. Sobre el resultado, que se habla mucho de eso, hoy en día, hacer un 10% en prime time cualquier día de la semana no es fácil, solo hay que ver la parrilla. Cuesta mucho, tanto con entretenimiento como con ficción, como con lo que sea… Hacerlo teniendo en frente ‘Tu cara me suena‘ y ‘La isla de las tentaciones‘, que ha sido el programa revelación de la temporada ha sido muy difícil. Nosotros hemos hecho un 10,9% de media.

Confío absolutamente en la fortaleza de ‘Mi casa es la tuya’

El dato está por debajo de nuestros objetivos, porque somos súper exigentes con nosotros mismos y la cadena también lo es; por tanto, no es un dato que nos deje satisfechos. Pero no es fácil hacerlo, solo hay que mirar a la competencia. A la hora de valorar el programa, nosotros hace dos años, un día hicimos un 7% frente a la final de ‘OT’, y un año después, estábamos haciendo 18% y 19% en el mes de mayo. Estoy convencido de que volveremos a hacer 18% y 19%.

Entonces, ¿hay cierta tranquilidad con los datos?

Tranquilidad en este negocio no hay nunca. Con este programa haciendo 20% ni en otros momentos de mi vida donde he tenido otras responsabilidades. No es un negocio que te permita estar tranquilo. Pero confío en la fortaleza del programa absolutamente.

Este año, todas las cadenas han lanzado grandes bazas en las noches de los viernes, por lo que habéis pasado a tener una franja muy competitiva.

Yo no diría que estamos en uno de los días más competitivos, sino el que más. Además, es que yo no recuerdo un día tan complicado. Nosotros hemos vivido la tormenta perfecta. Tuvimos ‘Tu cara me suena’ y ‘MasterChef Junior‘ con la final incluida. Es muy raro que haya grandes formatos de entretenimiento compitiendo juntos, porque es verdad que hay noches que tienes una serie de ficción fuerte enfrente, pero es otro género. Nosotros empezamos con esa competencia y después llegó el filón de ‘La isla de las tentaciones’. Felicito a Cuarzo por el producto que ha hecho y a Mediaset por la forma de gestionarlo, porque le ha sacado un rendimiento espectacular. Competir contra esos productos es muy difícil. Y que, además, uno de esos productos lo tenga el mismo operador en el que tú estás y que todo el día en tu cadena estén hablando de ese producto, lo hace más complicado.

Pablo Carrasco

¿Qué mensaje ha habido por parte de Telecinco?

El programa todavía no se ha renovado. Mediaset es el operador líder y nosotros estamos en Telecinco, que es la cadena líder. Ellos quieren liderar todas las franjas y con todos los programas; por tanto, el mensaje es de respeto y de que trabajamos encantados allí, pero al mismo tiempo de exigencia. Ellos quieren que hagamos un mejor dato igual que lo queremos nosotros. Estamos trabajando en ello. Es normal que nos pidan un mayor dato y no hace falta que nos lo pidan, porque nosotros nos lo autoexigimos al máximo.

¿Crees que os perjudica que los segmentos de emisión sean cortos? ¿Qué opinas sobre la forma de programar ‘Mi casa es la tuya’?

La estabilidad en televisión siempre es un valor y siempre ayuda. Pero lo último que haría sería criticar la forma de programar la parrilla de Mediaset, que arrasan; y, por tanto, no voy a hacerlo. Además, yo he dirigido cadenas en otras etapas de mi vida y tú gestionas la parrilla y la gestionas como quieras, con autonomía y para sacarle el mayor rendimiento a los productos que tienes. A veces, cuando diriges una cadena, tomas decisiones que benefician a determinados productos y perjudican a otros, pero son decisiones que hay que respetar. Y el producto al que hayan beneficiado, será porque se lo ha ganado.

Bertín Osborne, presentador de ‘Mi casa es la tuya’, es una persona polémica. ¿Acabáis siente el blanco fácil de los que quieren criticarle a él?

Sí, el periodismo del click funciona y la polémica del click funciona. Y la polémica alrededor de Bertín hace que se consigan clicks más todavía. Eso hace que a veces se digan verdaderas tonterías sin sentido. Eso obviamente no gusta, pero como llevamos muchos años, estamos acostumbrados. Nos han matado tantas veces que tenemos más vidas que un gato.

¿Duele que constantemente se hable de la canción del formato?

Sí. No gusta, pero no le dedicamos tiempo. Hemos hecho ya en Mediaset 102 programas, que es una barbaridad para un programa con invitados; por tanto, los que nos dan muertos lo hacen para conseguir dos clicks con esa noticia. Existe ese periodismo y no me gusta, pero hay convivir con él.

Julio Iglesias se nos sigue resistiendo en ‘Mi casa es la tuya’

¿Qué opina Bertín sobre las críticas?

A veces hablamos del tema. A él se le pregunta mucho por esto. Él habla más claro que yo, el te dice «me la sopla» y se queda tan ancho. Bertín es un personaje que tiene un valor para el espectador incalculable y es como es. El que lo quiera cambiar, que lo intente, pero no lo va a conseguir. Él a veces se cabrea con las cosas que se dicen, pero a estas cosas de su carrera y de su vida, está más que entrenado y curado de espanto.

Parece que a Bertín o lo amas o lo odias.

Sí que ocurre un poco eso. Digamos que él no es indiferente: tiene grandísimos admiradores y también gente que no lo aguanta. El problema es que parece que el que no lo aguanta hace más ruido, sobre todo Twittter, donde es más normal que escriba el que quiere criticar. Creo que hay que aprender a vivir con eso y prestarle la menor atención posible.

¿Os habéis planteado que ‘Mi casa es la tuya’ pudiera tener otro presentador, rotando con Bertín o haciendo un spin-off?

‘Mi casa es la tuya’ se ha vendido a Italia, a la RAI, donde lo presenta Raffaela Carrà. Tenemos muy avanzadas las negociaciones con dos países más. Pero es que en esta pregunta parece que le estás preguntado a alguien que tiene pareja si podría enamorarse de otra pareja. Todo es posible en la vida, pero en este momento no toca. Este formato lo diseñamos a la medida de Bertín y creo que es un guante en su mano. Seguramente sí que sería posible que lo haga otro, pero nosotros ahora no nos lo planteamos.

Pablo Carrasco

Hemos visto en otras cadenas productos similares. Como creador del formato, ¿te da rabia ver como surgen estos programas tan parecidos al que tú has ideado?

Hemos visto programas que tenían algunas similitudes con el nuestro, pero la televisión es así. Yo entiendo que si, de repente, sale un programa que tiene un éxito importante, como el que tenemos nosotros, otros se inspiran en él. Eso se asume como parte de este negocio. Una vez me cabreé y fue por un programa que hicieron en Francia, porque copiaron elementos de formato claramente. Yo no puedo indicar que yo tenga el derecho a que alguien haga una entrevista en una casa, pero sí a que alguien la haga exactamente igual que nosotros, usando la música, la foto, poniendo los marcos como nosotros, allí ya sí que parece irrespetuoso. Pero en España, por ejemplo, lo que hizo Lolita no nos pareció mal, aunque hubo mucha gente que quería que nos enfadáramos, no lo hicimos.

Después de más de 100 programas, ¿cuesta encontrar invitados que quieran abrirse tanto?

Si hemos hecho 102 programas, tampoco costará tanto. Yo entiendo que es más fácil que un invitado vaya a ‘Pasapalabra‘, porque nosotros somos un programa exigente con el invitado. Aunque creo que también le damos mucho y la mayoría de los posibles invitados así lo valoran y por eso hemos hecho 102 personas. Pero hay invitados que se nos resisten.

¿Por ejemplo?

Julio Iglesias se nos resiste mucho. Era uno de nuestros invitados soñados desde el primer minuto y, de hecho, en el teaser que hicimos para vender el formato, hacíamos referencia a él. Nos encantaría, pero se nos resiste. Es muy complicado. Se nos resiste también Rafa Nadal, que en un momento, estuvimos a punto de conseguirlo. Hay veces que cuesta porque somos muy exigentes con el invitado: tienen que abrirse y contarnos mucho. Pero también los tratamos muy bien, porque la imagen de todos sale reforzada.

Isabel Pantoja sería una invitada soñada por el programa, ¿no?

Así es, es una invitada soñada por todos. Confío en que lo consigamos.

No entiendo que se analice a los presentadores en función de lo que incomodan a su invitado

Muchas veces se critica la ausencia de preguntas incisivas en el formato

Está claro que no va en la esencia del formato. Además, es que yo no entiendo que haya que analizar a los conductores de los programas en función de lo que incomodan a su invitado. No lo entiendo ni aquí ni en el periodismo político. No se trata de eso, no es necesario incomodarlo, aunque sí se puede preguntar y repreguntar. El triunfo no es encontrar una contradicción. Nosotros no buscamos la polémica. A veces se ha tratado problemas complicados en el programa y hemos sacado titulares, pero no buscamos eso. En la etapa de TVE, entrevistamos a Rajoy y Pedro Sánchez. Se emitió primero la de Rajoy y algunos periodistas criticaron el que no lo pusiéramos en grandes aprietos, que es verdad. Pero tampoco pusimos en aprietos a Pedro Sánchez, porque no es una cuestión ideológica. Lo digo sin tapujos: a mí si un invitado me dice que hay un tema que no quiere tratar, lo hablamos y si le incomoda mucho, no lo tratamos, porque no lo veo necesario.

En los especiales que se hicieron en las últimas elecciones, uno de los invitados fue Abascal y se criticó mucho que alguien de la extrema derecha participase en el programa. ¿Cómo llevasteis las críticas? ¿Se planteó en algún momento que no estuviese Abascal en el programa?

Este programa nació con la intención de tener a los cinco candidatos a la presidencia del gobierno de los cinco partidos más importantes. Ese era nuestro objetivo y nuestro reto. Los invitamos a los cinco, pero solo vinieron Abascal, Casado y Rivera. Nuestro disgusto fue que no vinieran Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Nuestro disgusto no fueron las críticas, aunque sí que es verdad que intentamos evitar que las críticas fueran porque solo teníamos a los tres partidos de derechas, porque hicimos todo lo posible y lo imposible porque estuvieran Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, pero no lo conseguimos. La crítica porque estuviera Santiago Abascal, no nos iba a hacer cambiar de opinión. Nuestro objetivo era tener a los cinco candidatos, sin reparar ni un instante en la ideología de cada uno.

¿Creéis que fuisteis víctimas de alguna estrategia política desde la izquierda?

Hay mucha gente que piensa eso. Yo intento no hacer hipótesis sobre por qué ocurre eso, porque nunca lo voy a saber. Solo sé que nos dio mucha que no vinieran Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Pero también pensamos que nos iban a dar por todos los lados en las redes y hubo críticas, pero no tantas. Hubo menos de las que yo pensaba que íbamos a tener. Además, creo que hicimos una promo muy buena para intentar contrarrestar eso: salía Bertín en un primer plano muy serio diciendo que había invitado a los cinco candidatos y que solo tres habían aceptado la invitación. Entonces él estaba dejando muy claro que habíamos invitado a todos. Además, tampoco me parecía justo no hacer el programa solo porque los dos candidatos de izquierdas no querían venir.

Bertín Osborne y Malú en ‘Mi casa es la tuya’

Respecto al tema político, ¿ha habido algún tipo de contacto con Nicolás Maduro para hacer un programa?

No. Yo no he hecho ninguna gestión al respecto. Es verdad que alguien publicó sobre eso, pero sobre eso yo no he participado. Es falso.

¿Qué poder de elección tiene Bertín sobre los invitados?

Obviamente somos un equipo en el que participamos nosotros, la cadena y Bertín. Yo nunca me he encontrado con una negativa por parte de Bertín de decir «yo con esta persona no me siento». Sí que es verdad que dentro del debate profesional, él me dice un invitado y yo le digo que no lo veo claro. Y viceversa. Entre la cadena, él y yo llegamos a consensos. Si a alguno no le gustaría tener a un invitado en concreto de ninguna manera, pues no lo haremos.

Entiendo que ‘Mi casa es la tuya’, por todo lo que conlleva, es un programa complicado de producir.

La televisión es más complicada de lo que parece. Este programa parece especialmente simple y eso hace que sorprenda un poco más de lo normal. Cuando llegamos 25 personas a la casa de un invitado a rodar y llevamos cacharros como para rodar «Titanic», la gente se sorprende mucho. Muchas veces, hacer las cosas simples lleva más trabajo que hacer las complicadas. Es un programa que lleva mucho trabajo tanto en la grabación como después. Dedicamos un mes al montaje y a la postproducción del programa. Es verdad que hay veces que lo hemos hecho en siete días en tres turnos de 24 horas, para que el programa tuviera actualidad y emitirlo rápido.

Entiendo que por estas complicaciones de producción, no se plantea una temporada con invitados de máxima actualidad, ¿no?

Estamos trabajando en eso. Creemos que tenemos que trabajar en ello. Creemos que, en algunos casos, tenemos que hacer programas más pegados a la actualidad; aunque el resultado final no sea tan preciosista como lo es habitualmente. Lo hicimos con Pedro Sánchez, Mariano Rajoy y Federico Jiménez Losantos.

Fue un disgusto que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no vinieran a ‘Mi casa es la tuya’

¿Se ha planteado apostar más por rostros del universo Telecinco?

Hay muchas veces que la gente nos ha criticado diciendo que llevábamos a muchos rostros del universo de Telecinco: María Teresa Campos, Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla, Kiko Rivera… Yo cuando leo esas críticas, me entra la risa, porque cada vez que hemos tenido un presentador de la cadena hemos arrasado y estamos encantados de tenerlos porque formamos parte de ese universo.

A veces, en redes también se ha criticado los sketches previos cuando van en coche o se generan momentos dentro de la casa, porque hay mucha ficción. ¿Qué opinas tú de eso?

Ver a un tío en un coche hablando solo no deja de ser un poco raro [risas]. Es verdad que Bertín lo defiende bien, lo hace espectacular, yo no me imagino haciéndolo porque el ridículo sería espantoso. Nosotros cada programa nos lo planteamos de una manera diferente pensando en el invitado. En algún programa sí que pensamos que estamos usando el coche más de la cuenta y pensamos en otros recursos. Pero sí que es verdad que el coche nos funciona muy bien como recurso para trasladar cosas del invitado y crear unas expectativas. Pero entiendo que haya espectadores que lo comenten.

Muchas veces vemos las casas de los invitados, ¿cuesta mucho convencerles para que muestren el interior de sus hogares?

Nosotros siempre intentamos que sea en casa del invitado. Hay invitados a los que no les cuesta nada, como a Antonio Banderas, que estuvimos en su casa de Londres y la enseñó entera sin ningún tipo de problemas. Hay otros que dicen que de ninguna manera podemos grabar en su casa, que imposible. Y a hay otros que sí dejan que sea en su casa, pero que las habitaciones no las enseñan. Cada uno es un mundo. Es curioso que en varias ocasiones nos ha pasado que nos han dicho: «Es que mi casa no es como las que mostráis habitualmente en el programa». Entonces claro yo ahí les digo: «¿Pero qué tiene de malo? Hemos estado en pisos pequeños también, no pasa nada». No todo el mundo tiene un casoplón.

Bertín Osborne, presentador de ‘Mi casa es la tuya’

Más allá de ‘Mi casa es la tuya’, también os estáis encargando del espectáculo teatral de Rocío Jurado. ¿Qué balance haces de estos primeros días? ¿Costó poner en marcha este proyecto?

Esto es una aventura nueva para nosotros y, como siempre que comienzas algo nuevo, tienes inquietud. No sabíamos hacerlo. Por contra, trabajar con Rocío y con Fidel es maravilloso. Ella lo ha dicho alguna vez y yo lo digo ahora: es verdad que somos como familia y trabajamos como amigos. Es un gustazo trabajar con ellos y lo estamos disfrutando mucho. Estrenamos en Huelva y fue un exitazo brutal. Tenemos por delante una gira de 30 sitios cerrados y lo afrontamos con mucha alegría y mucha ilusión. Una historia bonita que yo nunca pensé que haría y que está siendo muy satisfactoria por meterme en ese mundo y por trabajar con ellos.

Que esté funcionando tan bien este espectáculo, ¿te hace plantearte seguir por esta línea, alejada de la televisión?

Nos lo planteamos, obviamente. La idea era aprender de este modelo de negocio y no lo descartamos.

¿Cómo nace tu productora, Proamagna?

Yo estaba de director general en Canal Sur. Cuando llevaba cuatro años, me di cuenta de que no era feliz. Tenía ganas de dar un salto, pero no era fácil tomar la decisión. Siempre quise tener mi productora y lo he hecho: busqué dos socios que pusieran capital, para tener tiempo y desarrollar el proyecto. Así empezamos en 2013.

Estamos trabajando en entregas más pegadas a la actualidad

La productora radica en Sevilla, ¿habéis pensando en algún momento en expandiros a Madrid?

Nosotros tenemos la oficina en Sevilla y la edición de los programas la hacemos allí. Pero cuando producíamos en TVE un magacín diario, estamos todos en Madrid, de lunes a viernes. Yo paso al menos dos días de la semana en Madrid y el equipo está siempre viajando. Alguna vez me he planteado trasladar la oficina a Madrid y afortunadamente me ha durado poco. Somos casi todos de Sevilla y con las comunicaciones, tanto físicas como virtuales, que hay, no lo veo necesario. Si lo viera necesario, lo haríamos sin problema.

En TVE uno de los programas que hicisteis fue ‘Entre todos’. Recibió muchas críticas durante su última etapa. ¿Cómo llevasteis el hecho de que un programa solidario fuera tan criticado?

Sobre todo con perplejidad y con pena en algunos momentos también porque no lo entendí bien. Al final, la política muchas veces estropea cosas que no debería.

Si ahora se plantease la posibilidad, ¿volverías a hacerlo?

Intento no trabajar en hipótesis, que bastante difícil es tomar decisiones en la realidad. Habría que ver en qué situación llega, en qué momento, en qué condiciones… No descarto nada, pero no podría darte una respuesta concreta ahora.

Dices que te encanta analizar el comportamiento del espectador. Desde tu experiencia, ¿el comportamiento del espectador está cambiando mucho en los últimos años?

Llevo escuchando hablar del fin de la televisión generalista en abierto desde hace casi 30 años. Cuando nacieron Canal Satélite Digital y Vía Digital, ya se hablaba del fin de la televisión generalista en abierto como se conocía. La forma de consumir televisión obviamente va cambiando y en estos últimos años sí que ha habido un cambio fundamental que han sido las plataformas en streaming, que hacen que el espectador se acostumbre a otra forma de ver televisión y, sobre todo, de ver ficción.

Rocío Jurado y Rocío Carrasco

Al ámbito del entretenimiento no ha llegado de la misma manera. Cuando te acostumbras a ver una ficción en streaming, te cuesta renunciar a ello. Pero el público, y sobre todo el menos joven y tradicional, sigue consumiendo televisión de la misma manera; solo hay que ver los datos de audiencia, que varían muy poquito y la variación viene sobre todo por parte de los jóvenes. El modelo de televisión de Telecinco, que es un modelo de televisión continuamente en directo, está más vigente que nunca y solo hay que mirar sus resultados. En esa forma de consumir televisión, creo yo que especialmente tiene sentido un programa como el muestro: un programa tradicional para un público tradicional.

¿No os atrevéis desde la productora a lanzaros con la ficción?

Sí. De hecho, estamos trabajando en varias cosas. En ficción, estamos trabajando en una serie sobre Rocío Jurado. Con Rocío Carrasco, además del teatro, estamos trabajando en proyectos para la televisión. Sería ella la conductora en un formato súper chulo que hemos diseñado. También habría otro formato donde ella no es conductora, sino protagonista. Además, estamos trabajando en un documental sobre su madre, a parte de la serie de ficción. Por otro lado, estamos en fase de preproducción con un programa de entretenimiento con uno de los personajes más entretenidos del panorama nacional, que no te puedo decir quién es, pero que no es muy difícil de adivinar.

El programa de entretenimiento, ¿ya tiene cadena asignada?

No tiene. Pero creemos profundamente que hay que trabajar y producir cuando crees en un producto que tiene un valor brutal para cualquier cadena. Estoy convencido de que en cuanto lo ponga en el mercado, me lo van a comprar.

¿Piensas que podría afectar a la serie la polémica que rodea la vida personal de Rocío Carrasco?

No lo tengo en cuenta. Llevo mucho tiempo trabajando con ella en muchos proyectos y no tiene por qué afectar negativamente.