Pablo Díaz se sincera sobre la gestión de sus redes sociales

¿Qué redes sociales usa Pablo?

Sentado en el piano de su casa, Pablo Díaz nos ha hablado del uso que hace de las redes sociales, un canal imprescindible para conectar con la audiencia: «Tengo Instagram, Twitter, Twitch y un canal en YouTube, me podéis encontrar por @pablodiazviolin».

«No puedo contestar a todos los menajes, pero estoy muy agradecido»

El concursante explica que recientemente ha comenzado a hacer directos en Twitch después de la emisión de ‘El Rosco’: «Para ser principiante, tener una media de mil espectadores no está nada mal», asegura muy sorprendido por la gran acogida.

Además, Pablo aprovecha para pedir perdón a todos aquellos que le envían mansajes por Instagram o Twitter y no reciben respuesta, y les agradece de corazón todo el apoyo: «Por tiempo no puedo contestar a todos».

El mensaje más raro que ha recibido en las redes sociales

«Me sorprende que me escriban de todas las partes del mundo»

Pablo recibe multitud de mensajes a diario, y hemos querido saber cuál ha sido el más raro de todos o el que más le ha sorprendido: «La verdad que no he recibido ninguno, pero sí me sorprende que me escriban de todas las partes del mundo: Latinoamérica, Israel, Afgaistán, Japón, Australia…», afirma en tinerfeño.

¿Le reconocen por la calle?

Pablo lleva 177 programas en ‘Pasapalabra’ y, gracias a su talento, simpatía y carisma, conectó con el público desde el primer día.

El concursante cuenta que le gusta estudiar caminando por la calle, por lo que, aunque lleve mascarilla, mucha gente le para para darle mensajes de cariño y apoyo: «La mayoría de la gente me reconoce y es muy cariñosa»-

Grabación y edición por René Silva.