Pablo Díaz: «Sentí un hormigueo en las manos que no se me quitó hasta que fallé la última palabra»

Pablo Díaz: «Sentí un hormigueo en las manos que no se me...

Pablo Díaz, después de llevar 177 programas a sus espaldas y haber estado en diez ocasiones a una pregunta de llevarse el bote, podemos decir abiertamente que es todo un experto en ‘El Rosco’.

«Un fallo en una palabra fácil es casi sinónimo de perder ese rosco»

El concursante nos ha abierto las puertas de su casa y nos ha hablado de la prueba estrella de ‘Pasapalabra’.

¿Cómo es soportar la presión de ‘El Rosco’?

Pablo confiesa que la presión de ‘El Rosco’ depende de la persona que esté al lado: «Siempre he tenido un rival igual de bueno que yo o más».

Aunque explica que normalmente es capaz de controlar los nervios y que trata de que no le jueguen una mala pasada, siempre está atento: «Un fallo en una palabra fácil es casi sinónimo de perder ese rosco». A la prueba que teme en realidad es a la ‘Silla Azul’: «Es pánico total porque si pierde te vas a casa».

Las veces que se ha quedado a una palabra del bote

A la pregunta si recuerda las palabras que le han ‘robado’ el soñado bote, Pablo confiesa que algunas son muy rebuscadas y le es imposible incluso pronunciarlas. Pero, por otro lado, hay algunas que siempre se quedarán en su memoria porque marcaron «un antes y un después».

Además, Pablo revela cómo se sintió durante uno de los ‘Roscos’ más mediáticos cuando muchos espectadores creían que se llevaba el bote: «Sentí un hormigueo en las manos que no se me quitó hasta que respondí la pregunta 25 y fallé».

¿Cómo fue la grabación del próximo programa?

«Fue una carga emocional tremenda, solo quería irme a casa»

Después de un intenso programa en la que las emociones estaban más a flor de piel que nunca, Pablo asegura que la grabación del próximo programa, que fue el mismo día después de comer, lo vivió con mucho cansancio: «Fue una carga emocional tremenda y solo quería irme a casa». «Lo único que piensas es dios mío, me podría haber llevado el bote», añade.

Sentimiento de decepción en las redes sociales

Muchos de los espectadores se sintieron decepcionados después de creer que Pablo se hacía con el premio: «Había mucha decepción porque la gente se pensaba que me llevaba el bote, pero he recibido muchos mensajes de apoyo». «La vida sigue. No he ganado el bote, pero sigo en el programa intentándolo», indica un Pablo que promete no rendirse nunca.

¿Qué haría Pablo Díaz con el bote?

«Lo primero que haría si me llevo el bote es ayudar a mis padres e independizarme»

Ahora que el bote asciende a 1.336.000 euros, preguntamos a Pablo qué haría con ese dinero: «Lo primero ayudar a mis padres e independizarme, y el resto lo invertiría para seguir estudiando».

