Pablo López, Aitana, Rosana y Álvaro Soler, artistas invitados en la gran final de ‘La Voz Kids’

La recta final de la primera edición de ‘La Voz Kids‘ en Antena 3 ha llegado a su fin. La noche del 27 de diciembre tenía lugar la segunda y última noche de la gran final del talent, con las voces de Aysha, Daniel, Irene y Sofía como finalistas (una por equipo) y tan solo una vacante para el ganador. Una noche que contó con invitados de lujo como Aitana, Pablo López, Álvaro Soler y Rosana, que compartieron escenario con los finalistas.

Aitana y Aysha cantan en la final de ‘La Voz Kids’

Aitana y Aysha abrían la noche al ritmo de «Vas a quedarte», uno de los temas de la catalana. La dulzura de ambas conquistó a los coaches, que alabaron la actuación y los valores que las dos artistas mostraban en la música. «Yo creo que es un camino que tienes que seguir, Aysha: el camino de Aitana«, aconsejaba Melendi a la concursante del equipo de Vanesa Martín.

No obstante, las emociones no habían hecho más que comenzar. Uno de los momentos más especiales de la noche llegó con la actuación de Daniel, finalista de Rosario Flores, junto a su ídolo Pablo López. Nada más le vio aparecer en los ensayos, el pequeño, de tan solo 7 años de edad, no pudo evitar contener las lágrimas. Juntos interpretaron sobre el escenario «Dos palabras», una canción que el malagueño confesaba no haber compartido antes con ningún otro artista.

Álvaro Soler y Rosana, un broche de oro

Más tarde llegaba el catalán Álvaro Soler, para interpretar junto a Irene, del equipo de David Bisbal uno de sus últimos sencillos, «Loca». El contraste lo marcó Rosana, que llegó más tarde para cerrar la noche por todo lo alto junto a la finalista de Melendi, Sofía, con una tierna versión de su tema «No olvidarme de olvidar»