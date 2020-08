Pablo López pinta de música La Cantera de Starlite Catalana Occidente

La visita de Pablo López a La Cantera es siempre una auténtica fiesta para los espectadores y un ‘volver a casa’ para el cantante, que en el Auditorio se siente como uno más de la familia y para cuya actuación se prepara con esmero, pues como dijo a sus espectadores: «Que es Starlite, que yo llevo preparando el outfit desde agosto del año pasado».

Cada concierto del malagueño de Fuengirola es una catarsis del artista y la persona. Con el piano como único compañero de escenario y, apoyado en mil y una anécdotas y pensamientos compartidos con su público en voz alta, Pablo López fue desnudándose, adentrándose en su yo más profundo y ofreciéndose sin máscaras ante sus incondicionales, cantándole a esas personas «que no escuchan con las orejas, sino con el pecho».

Para abrir el espectáculo, Pablo eligió la canción ‘Starlight‘ de la banda británica Muse, en claro homenaje al festival. «En guiri, esta canción dice que lo único que querría es abrazarte, pero uno al fin y al cabo sigue persiguiendo lo imposible. Es como Starlite es con nosotros, buenas noches, ¡bienvenidos!».

«Me gusta mucho la música, me gusta mucho tocar. Por eso me siento muy afortunado de estar aquí, porque Starlite es el único sitio que vayas donde vayas lo conocen. Los que estamos aquí pertenecemos a la república independiente de Starlite Catalana Occidente”, decía Pablo López, que continuaba afirmado estar «siempre agradecido de cantar en esta cantera que está pintada de música porque aquí me dejan ser libre«, afirmó el cantante y músico que no dudó en pedir un fuerte aplauso para la fundadora de Starlite Catalana Occidente, Sandra García-Sanjuán, «porque pelea por todo esto. Sandra, te digo una cosa, he llegado hasta aquí porque nunca dejé de buscarte, pero qué hermoso es el camino». Y pasó a dedicarle la canción con ese nombre ‘El camino’, con el mensaje de valorar la ruta hacia un punto en lugar de la propia llegada.

Además de estos agradecimientos, quiso acordarse de todo el equipo de Starlite Catalana Occidente «por hacerlo fácil todo y a todos los espectadores por estar. Gracias al personal de seguridad que os piden que os pongáis las mascarillas y a los de iluminación por su paciencia». Pablo López estuvo entregado, intenso, profundo hasta lo poético, divertido y bromista con su audiencia, una conexión que se ha forjado durante su trayectoria con naturalidad y talento.

La pasión mueve a Pablo López y de esa pasión salen conciertos únicos, inesperados, que no siguen el repertorio de canciones preestablecido al principio de la noche, que se deja llevar por la energía del momento y la magia permanente de La Cantera.

No obstante, algunos temas son obligados y no faltaron. ‘El patio’, ‘Suplicando’ o ‘La mejor noche de mi vida’ consiguieron encoger los corazones de los asistentes al Auditorio de Starlite Catalana Occidente, que disfrutaron tanto de los grandes hits del artista como de los más novedosos o «todavía en incubadora», como definió el propio cantante, el mismo que admitía a los micrófonos de Starlite Catalana Occidente momentos antes de subirse al escenario que «esta noche vamos a charlar mucho, sobre todo yo, porque creo que es algo que nos hace falta».

Como cierre de la noche, los espectadores pudieron escuchar el último single ‘Colapso‘, incluido en el disco que pronto verá la luz. Para este broche de oro, Pablo López pidió silencio absoluto llegando a desconectar las máquinas del escenario y abriendo el piano para ofrecer la versión más íntima y desnuda del tema que dejó boquiabiertos a todos y cada uno de los asistentes que se llevaron el recuerdo grabado en la retina.

Un concierto tan especial como el de anoche tenía que contar indudablemente con espectadores de excepción. Entre ellos el trío de asturianos compuesto por Melendi (que actuará en el festival el miércoles y acudió acompañado por su esposa Julia Nakamatsu), la presentadora Luján Argüelles y el chef José Andrés. Además, estaban los actores Jose de la Torre y Jesús Mosquera (antes futbolista), Manuel Martos (hijo del cantante Raphael) y Yeyes Manzanares (hermana del torero José María Manzanares)

El programa del festival que lidera la nueva era de los conciertos Covid Free sigue adelante. Por el Auditorio de Starlite Catalana Occidente pasarán las mayores estrellas del panorama nacional. Ejemplo de ello son los próximos espectáculos de Los Morancos, Melendi, Morat y Aitana.