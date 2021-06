Palito Dominguín, octava concursante expulsada de ‘Supervivientes 2021’

El martes 22 de junio, Cuatro emitió la undécima gala de ‘Supervivientes: Tierra de nadie‘, de la mano de Carlos Sobera, en la que el programa por fin dio a conocer el nombre del que sería el octavo expulsado de la edición. Después de que Omar Sánchez se trasladase a Playa Destierro para disputar su permanencia en el programa frente a Marta de Lola y Palito Dominguín, finalmente se confirmó que la extremeña era la superviviente que tendría que despedirse del reality definitivamente.

Palito, emocionada al tener que despedirse de Lola, Omar y Anabel en ‘Supervivientes’

Con motivo de la visita de Anabel Pantoja a Sánchez, el programa retrasó el anuncio de la octava expulsión del reality. Una noticia que los tres habitantes de Playa Destierro recibieron después de trasladarse a Cayo Paloma y, posteriormente, recibir a su inesperada visitante. «No me gustaría que se fuera ninguna de ellas, porque para mí son dos finalistas», manifestaba el canario, antes del traslado de playa, donde su novia, antes de que Sobera anunciara que Dominguín tenía que abandonar su concurso, compartió su indignación al soltar «qué coraje me da que seáis vosotros». El anuncio de la expulsión de Dominguín supuso todo un shock para los presentes en Cayo Paloma pero, sobre todo, a Lola, con quien la extremeña llevaba conviviendo desde hacía semanas.

«Puedes con esto, no te queda nada», trató de animarla la expulsada, ante las lágrimas de la leonesa, quien declaró que «teníamos que irnos juntos», además de compartir su incredulidad por la decisión del público. «Eres una puta ganadora, eres una crack», insistió Dominguín, tras lo cual Sobera se animó a intervenir en la emotiva despedida. «Quiero que sepas que siento mucho haber tenido que darte esta noticia», confesó el presentador, comprensible ante el dolor que supondría «tener que separarte de tu otra mitad». «Sois amigas con mayúsculas», alabó Sobera, ante lo que la eliminada matizó que «somos hermanas, no somos amigas». Sobera, además, elogió que era «una hermandad que surgió de forma espontánea, natural, que ha trascendido», tras lo cual señaló que «habéis afrontado juntas cincuenta y cinco días». «Habéis superado todo: el hambre, la soledad… habéis pescado más de doscientos peces», añadió el presentador.

Lola se rompe al enterarse de que @DominguinPalito es la nueva expulsada de la edición ???? ???? #TierraDeNadie11 https://t.co/NzT6uvqB3J pic.twitter.com/0GV4nW8Yjc — Supervivientes (@Supervivientes) June 22, 2021

«Es una eliminación injusta»

«Habéis conmovido a todo el país, que lo sepáis», subrayó Sobera, antes de dejar «a solas» a ambas concursantes para que pudieran despedirse en condiciones, en la que Dominguín se declaró conforme por «haber ‘perdido’ ante estos dos cracks». «Ha sido lo más duro que he hecho en mi vida. Me he sentido superquerida», declaró la expulsada, emocionada, quien se iba «feliz, porque se queda Lola, que quiero que se quede hasta el final. Omar, igual», además de «porque estoy superorgullosa de lo que he hecho».

«He superado cosas que no pensaba que fuera a superar y lo he hecho positivamente. Espero haber podido dar un poco de alegría en estos momentos de mierda», añadió la extremeña. «Gracias por todos estos días. No sé qué decir porque no me lo esperaba», confesó Lola, para después de lamentar que «no sé cómo voy a sobrevivir sin ti, sin tu consejo y sin tu apoyo». «Me ha afectado mucho. Ni siquiera la conozco, pero yo diría que es una eliminación injusta», admitió Sobera, en plató, al conectar con Lucía Dominguín, contenta de poder recibir a su hija en casa. «Ha sido una pena que se separaran, porque podían dar más juego», declaró, a pesar de todo, la madre de la expulsada.