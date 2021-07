Paloma García-Pelayo y Joaquín Prat critican ‘Ahora, Olga’, el especial de Olga Moreno

Era más que obvio que el programa especial de ‘Ahora, Olga’ iba a ser comentado en ‘El programa del verano‘ y lo cierto es que el testimonio de Olga Moreno ha polarizado a los colaboradores y al presentador del formato de Telecinco. Por una parte, Antonio Rossi y Marta Riesco se mostraban más cercanos a la postura de la mujer de Antonio David Flores, mientras que Paloma García-Pelayo y Joaquín Prat eran más críticos con la ganadora de ‘Supervivientes 2021‘ y su especial emitido el 28 de julio.

Paloma García-Pelayo, Olga Moreno y Joaquín Prat

«Sentarse para hablar de cosas que forman parte de la separación de una pareja, no despeja ninguna duda«, empezaba diciendo Joaquín Prat. «Estar hablando de si la niña venía con unos collares de cuero o de si venía con piojos, a mí no me… Yo no estoy señalando a Olga, lo que estoy diciendo es que eso no despeja ninguna duda. Necesitaría otra docuserie de la otra parte para tumbar, si es que se pueden refutar, uno por uno los argumentos de Rocío Carrasco«, añadía el presentador, dejando claro que, para él, las vivencias que narró Olga Moreno tampoco aportaron mucho más al relato general.

«Cuando uno regresa de 100 días de aventura en ‘Supervivientes’, es normal estar desubicada, por esa razón yo no me hubiese sentado en ese plató», confesaba también Joaquín Prat. «Sigue con el mismo discurso, no ha cambiado en absoluto. Olga Moreno sigue explotando el conflicto familiar«, sentenciaba Paloma García-Pelayo, dejando cristalina su postura al respecto y volviendo a señalar a la sevillana como una pieza más del plan de Antonio David Flores.

La mayor contradicción

Además de mostrar su apoyo incondicional a Rocío Carrasco, García-Pelayo ha sido la responsable de desmontar una de las declaraciones que pronunció ayer Olga Moreno en ‘Ahora, Olga’. La periodista, refiriéndose al momento en el que la mujer de Antonio David Flores señaló que no había existido una falta de respeto de Rocío Flores hacia su madre, quiso resaltar que Carrasco pidió auxilio a Olga Moreno cuando ocurrió aquel incidente.

Paloma García-Pelayo y Olga Moreno

«Perdona, cuando esa niña llega a Málaga después de denunciar a su madre, va a tu casa, Olga. Y la acoges tú y no hacéis nada. Ni tu marido ni ella», comenzaba diciendo la televisiva. «Y otra cosa más, estabas muy cerca de ella. Yo no dudo que quieras a Rocío Flores y que la has atendido, por supuesto. Pero, en plena adolescencia con ese problema que tenía esa niña, esa joven, debiste ser la única española que no leyó esos tuits dirigidos a su madre absolutamente terribles«, atizaba García-Pelayo, desmontando las palabras de la sevillana en el especial.

«En los que le llamaba de todo, le insultaba e incluso le deseaba la muerte. Ya sé que eso es puntual y de hace muchos años, pero eso ocurrió, para que ayer tuvieras el descaro o el interés de decir ‘Yo no fui consciente, no existía’. No«, zanjaba la colaboradora de ‘El programa del verano’, ganándose así el aplauso de los que defienden a Rocío Carrasco y las críticas de los que apoyan a Olga Moreno.