Paquita Salas publicará sus memorias el próximo 2 de abril

Si hay una representante conocida en el medio audiovisual, esa es Paquita Salas. Desde sus inicios junto al productor Paco Cerdeña hasta su momento actual con una agencia de representación más «gourmet», los espectadores de Netflix han podido presenciar los momentos más especiales de su vida, pero ahora el universo se expande mucho más.

Paquita Salas publica sus memorias

Javier Ambrossi y Javier Calvo, creadores de la ficción con el mismo nombre que el personaje, han escrito en un libro las memorias de la representante, que llevará por título «Superviviente» en la que los fans de la serie podrán descubrir algunos aspectos que no han sido tocados en los episodios.

¿Qué podrá leerse en el libro?

Tal y como se escribe en la sinopsis del libro «Yo soy Paquita Salas, la original, y por eso he pensado que ya va siendo hora de que la gente conozca mi historia al completo. Sin censuras. Al desnudo. Porque se ha hablado mucho de actrices, directores, presentadoras y modelos. Pero ya es hora de mostrar quién está detrás de todo ese mundo de glamour y luces. La gente no para de preguntarse datos clave mi vida y de PS Management, como son el descubrimiento de Macarena, cómo conocí a Paco Cerdeña o el porqué de ciertas enemistades que he mencionado a menudo. La gente quiere saber todo eso y he decidido que ha llegado el momento de correr el telón y mostrarle qué es lo que se esconde tras el escenario».

En una novela que será publicada el próximo 2 de abril, Paquita Salas contará desde los recuerdos de infancia en Navarrete hasta los inicios profesionales en la Barcelona de los ochenta, o el reto de arranchar una agencia destinada a reunir a las grandes actrices 360º de nuestro país. Hablará sin miedo ni vergüenza de sus grandes éxitos y fracasos, de los famosos a los que ha conocido y también de quienes la han decepcionado. Siempre con sentido del humor y una manera única de ver la vida, también comparte sus recetas preferidas, su agenda telefónica e incluso los mails de su carpeta Spam.