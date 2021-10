‘Paramparça’ (2,6%) coge impulso y se reparte el liderazgo con «Winchester 73» (4,9%)

La jornada del miércoles trajo un duro rival en las cadenas generalistas. La Selección Española chutó el balón de la UEFA Nations League, al mismo tiempo que ‘Paramparça: vidas cruzadas’ (2,6%) emitía un nuevo capítulo. La ficción turca consiguió liderar el global temático, pero compartiendo el triunfo en espectadores con el pase western «Winchester 73» (4,9%) en Trece. El cine del oeste sigue siendo uno de los principales filones del canal.

Escena de ‘Paramparça: vidas cruzadas’

En pleno prime time, hubo otras ofertas que consiguieron escalar posiciones en el ranking de lo más visto como ‘Scorpion‘ (2,9%), la cinta «El jurado» (3%) en Paramount Network, «Predator» (2,8%), así como la nueva entrega de ‘Ömer: sueños robados’ (2,5%). Durante la tarde, destacó el gran 4,8% que se apuntó ‘Love is in the air‘ desde las pantallas de Divinity. Queda demostrado el interés de las producciones otomanas en nuestro país un día más.