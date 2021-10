Patricia conoce a su propio Thor en ‘First Dates’: «Él es de gym y yo soy de ñam»

First Dates cumple el deseo de Patricia: conocer a su verdadero Thor. La participante acudió al restaurante de Cuatro para encontrar a un hombre fuerte que fuera cariñoso con ella, en definitiva, que fuese «un príncipe azul», como ella misma explicó. Sin embargo, su reacción al conocer a Francisco, su cita durante el programa, fue bastante sorprendente.

Patricia y Francisco en el restaurante de ‘First Dates’

«Él es de gym y yo soy de ñam. Yo, como buena pareja, le espero en el bar y nos tomamos unos quintitos y unas tapitas«, afirmó Patricia riéndose. Al parecer, el musculado físico de su acompañante llamó la atención de ella, ya que durante la cita le preguntó por su rutina de entrenamiento: «¿Al gimnasio vas cada día?«, dijo la participante. La respuesta afirmativa de Francisco le dio pie para intentar saber cómo había llegado a conseguir esa forma física: «¿Tú conseguirías que a mí me gustara ir?«, preguntó Patricia.

Todo parecía indicar que la participante había conocido durante su cita al verdadero Thor, al de carne y hueso. Esta broma surgió porque Patricia comentó nada más entrar al restaurante que tenía un pequeño perro chihuahua al que había bautizado con el nombre del superhéroe. De esta manera, ella dejó claro que buscaba un hombre «con brazos fuertes«. Eso sí, insistió en que tendría que querer a su mascota: «Es mi hijo y quien esté conmigo tiene que aceptarlo«, aseguró.

Saltaron las chispas en ‘First Dates’

La temperatura comenzó a subir durante la cena de Patricia y Francisco. «Se me tiene que estar derritiendo el maquillaje, hace un calor«, comentó ella. Por su parte, el participante también aseguró que se sentía atraído por su acompañante: «Tendría las citas que hagan falta con ella, me ha encantado«, aseguró él. Ambos participantes no ocultaron su atracción y dieron rienda suelta a la pasión en el reservado del restaurante. Estuvieron varios minutos besándose e interactuando de manera cariñosa. Finalmente, los dos decidieron que tendrían nuevos encuentros después de su primera cita.