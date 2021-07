Paz Padilla renueva su contrato de larga duración con Mediaset España

Paz Padilla debe estar de celebración, ya que ha alargado su contrato con la que es su casa, Mediaset. La presentadora tiene un acuerdo de larga duración con la compañía a la que lleva vinculada desde el año 2009. Padilla es uno de los rostros más polifacéticos de Telecinco y ha estado vinculada a múltiples producciones, desde la serie ‘La que se avecina‘ hasta el programa ‘Sálvame‘, que presenta actualmente.

Paz Padilla renueva con Mediaset España

Padilla también acaba de ponerse al frente de la segunda edición de ‘La última cena‘, programa que antes presentaba Jorge Javier Vázquez. La presentadora ha estado al cargo de especiales como ‘La noche en Paz’, el especial navideño que ha presentado durante siete años e incluso fue una de las encargadas de dar las campanadas de la cadena, junto a Jesús Vázquez, en 2019.

La presentadora también formó parte del jurado de ‘Got Talent España‘ durante dos ediciones, aunque su paso por ese programa no terminó, aparentemente, del todo bien. De forma repentina, se anunció que Padilla no formaría parte del equipo y las malas lenguas lo achacan a su supuesta mala relación con Risto Mejide. Una decisión que no afectó a la continuidad de la presentadora en Mediaset.

Querida por el público

Además, la presentadora ha sabido ganarse durante años al público de Mediaset y se ha convertido en uno de sus personajes más queridos. Esto se demuestra con las audiencias de programas de entrevistas como ‘Planeta Calleja‘ y ‘Mi casa es la tuya‘. En este último, la emisión con Padilla de invitada marcó la mejor audiencia del programa en sus cuatro últimos años.