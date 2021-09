Pedro Piqueras se moja respecto a las complicadas transiciones con ‘Sálvame’

Los inicios de la versión nocturna de ‘Informativos Telecinco‘ son toda una sorpresa para los espectadores; de hecho, las transiciones entre ‘Sálvame‘ y el espacio de Pedro Piqueras han sido objeto de numerosas bromas en redes sociales durante los últimos meses. Un momento por el que ha sido preguntado el presentador en ‘Los teloneros‘, el espacio presentado por Antonio Castelo y Miguel Lago

Pedro Piqueras en ‘Los Teloneros’. Mediaset

«No sabes qué cara poner», explica el periodista, que ha comentado esos incomodos momentos de una forma muy natural: «Me quedo con la cara que tengo en ese momento». De hecho, al ser preguntado por el comentado momento en el que Paz Padilla y Anabel Pantoja le dieron paso bailando, Piqueras se defiende: «No es un gesto malvado hacia ellas. Solo pensaba a ver si me dan paso de una vez».

Otros de los temas tratados en el programa han sido los ataques de risa del presentador. Para evitarlos, el veterano periodista ha explicado su curioso truco: «Si veo que me voy a reír, me pincho con el alfiler del traje». Un gesto que, según explica, no le dio tiempo a hacer en el divertido zapping en el que da paso al video de un trabajador desinfectando el metro de Bilbao.

¿Cambio de registro?

Aunque parezca más serio en el plató de ‘Informativos Telecinco’, Piqueras asegura que le encantaría probar otro registro más distendido: «Me gustaría hacer algo de humor, estoy encasillado», comentaba en el formato producido por La Fábrica de la Tele. Además, el invitado se mojó sobre la labor de los dos conductores: «Os he visto bien, mejor de lo que yo pensaba».