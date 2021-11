Pepón Nieto, sin reparos al hablar de Ayuso: «Daba la sensación de que estaba mal medicada»

Pepón Nieto acudió al plató de ‘La Roca‘ donde tuvo una distendida entrevista con la presentadora Nuria Roca. Entre los distintos temas que trataron, la periodista aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El actor calificó sus inicios de la política como «un pulpo en un garaje», pero reconoce que actualmente es «un fenómeno matemático».

Nieto habló sin filtros de lo que pensaba sobre las actitudes de la presidenta. «Al principio decía barbaridades, como lo de que el atasco en Madrid era maravilloso, lo de las pizzas de los niños, etc. Decía cosas muy peculiares y era una persona que me daba la sensación de que, incluso, estaba mal medicada, hacía cosas raras», le decía a Roca. Y, con la comicidad que lo caracteriza, apostilló: «Que no pasa nada, que yo también estaba mal medicado, pero no he presidido la Comunidad de Madrid».

Aunque Pepón Nieto confesó que no le gusta el discurso de Ayuso, admitió que «de pronto, se ha convertido en un fenómeno político y es tremendo. La gente está encantada con ella, es una tía a la que siguen muchísimo y gusta muchísimo lo que dice», explicó. Ante las palabras de Roca, que le comentaba que «podría ser presidenta del Gobierno», el actor contestó con sinceridad: «Dios no lo quiera», sentenció.

El debut de Pepón Nieto no gustó a su abuela

El actor malagueño debutó como actor en la serie ‘Farmacia de guardia‘ el 14 de marzo de 1995. Nieto le contó a Nuria Roca una anécdota sobre lo que le dijo su abuela cuando lo vio en televisión. El actor tenía que interpretar a un personaje que no sabía pintar por lo que su abuela lo llamó y le dijo: «Tú cómo has pintado de esa manera, no te van a volver a llamar nunca más«, recordaba entre risas el actor.