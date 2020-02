‘Planeta Calleja’: Paula Echevarría viajará a Kenia con Jesús Calleja en la octava temporada

Si pensáramos que Paula Echevarría es capaz de dar la vuelta al mundo en ochenta días, no iríamos mal encaminados. La actriz de ‘Velvet colección‘ ha estado recientemente en Oporto, donde ha disfrutado de unos días junto a su amiga Sara Carbonero y su marido Iker Casillas. Antes también había emprendido un viaje romántico con Miguel Torres. Y ahora tampoco tiene pensado parar.Su próximo destino es la exótica Kenia, una aventura que se emitirá próximamente en la nueva temporada de ‘Planeta Calleja‘.

Jesús Calleja y Paula Echevarría

Jesús Calleja compartió en Instagram un vídeo con la ahora expareja de David Bustamante en el que figura la siguiente descripción: «Empezamos el rodaje de la octava temporada de ‘Planeta Calleja’, programa 51 con la maravillosa Paula Echevarría. ¡Nos vamos a África!» En la grabación ambos aparecen caminando por un aeropuerto muy ilusionados momentos antes de embarcar.

El montañista y conductor del espacio emitido en Cuatro presentaba en solitario la nueva tanda de entregas y después Paula Echevarría aparecía en el vídeo para dar la sorpresa de que ella es la próxima invitada. «Me voy con unas ganas que me muero y espero no arrepentirme«, comentaba alegre la modelo. «Nos vamos a Kenia, pero a la Kenia de ‘Planeta Calleja'», decía el presentador dando a entender que los nuevos escenarios supondrán un auténtico reto, de acuerdo al sello aventurero que caracteriza al formato. Tal y como Mediaset España ha comunicado, ambos se alejarán de las tradicionales rutas turísticas y apostarán por un viaje al corazón del continente para comprender mejor algunos de los problemas presentes en el lugar, como la caza furtiva. Les veremos recorrer el Parque Nacional Masai Mara, realizar rutas en bici por bosques y sabana o realizar vuelos sobre el valle del Rift.

Esperado encuentro

Jesús Calleja asegura en la publicación de Instagram que tenía muchas ganas de compartir una aventura con la actriz y que ya lo había intentado en varias ocasiones: «Llevaba mucho tiempo detrás de ti y me ibas dando largas, pero al final has caído en la tentación«. Paula Echevarría se justificó haciendo referencia a su apretada agenda: «Yo siempre dije que quería, pero no podía, y ya has visto que no te engañaba, aquí estoy».