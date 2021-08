Pol Granch, acusado de burlarse de Natalia Lacunza en un concierto: «Supérala, idiota»

El cantante Pol Granch ha incendiado las redes sociales tras una nueva polémica a raíz de su concierto en el Festival Starlite de Marbella. El intérprete de «Tiroteo» ha sido acusado de burlarse de su ex, la cantante Natalia Lacunza, durante su actuación. El actor de ‘Élite‘ y la cantante mantuvieron una relación entre 2019 y 2020.

Natalia Lacunza y Pol Granch

Los usuarios de las redes sociales han publicado un vídeo del artista interpretando el tema «En llamas», el dúo que comparte con ella. El vídeo rápidamente se ha convertido en tendencia en Twitter y los seguidores de ambos no han dudado en incidir en que había cambiado la voz en la parte de la exconcursante de ‘Operación Triunfo 2018‘ para «ridiculizarla«.

«Pol Granch antes la manejaba y controlaba a su antojo, ahora se ríe de ella públicamente. Natalia Lacunza y ninguna mujer se merece esto», criticaba uno de los usuarios. Por otro lado, el artista cambió parte de la letra de «Chocolatito», concretamente el momento en el que decía «quédate con él si te da lo que yo no te he dado» por «quédate con ella», un gesto que los seguidores han apuntado que hace referencia a la nueva pareja sentimental de Lacunza, la baterista María Lázaro.

Pol Granch antes la manejaba y controlaba a su antojo, ahora se ríe de ella públicamente, Natalia Lacunza y ninguna mujer se merece esto … pic.twitter.com/xOZeL0bTXX — ? (@sadpiscisboy) August 12, 2021

«quédate con ELLA», pol granch el ex menos reventado, supérala idiota pic.twitter.com/L3VJnWCBtv — mart (@altermaleg) August 12, 2021

un poco cansada de que cada semana salgan cosas para cancelar a Pol Granch y se haga en twitter pero en la vida real no pase absolutamente /nada/ — m???? (@swiftalbx) August 12, 2021

pol granch queriendo ridiculizar a natalia lacunza pero consiguiendo todo lo contrario y ella recibiendo apoyo ? — marina. (@missleftt) August 12, 2021

Me estás diciendo que Pol granch se está mofando de esta gran artista ? Que suerte de que Natalia Lacunza rompió con él. pic.twitter.com/8ZrA08y8Zw — Marta Ruiz Del Rio (@itsmartaruizzz) August 12, 2021

Natalia Lacunza se pronuncia

La protagonista de la historia, Natalia Lacunza, no ha dudado en mandarle un mensaje a su ex a través de su cuenta oficial de Twitter: «A veces el sentido del ridículo es importante, creo«. Además, sus fans no han dudado en alabar la actitud de la artista, que de momento no ha tenido ninguna falta de respeto públicamente hacia Granch.