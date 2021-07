Por qué no debes beber alcohol tras vacunarte o es posible que aumente el tamaño de tus senos

-¿Por qué me duele el brazo tras la vacuna?

Una de las preguntas más habituales es por qué nos duele tanto la zona tras vacunarnos. Esto ocurre porque la vacuna se inyecta de forma intramuscular, pinchando entre el propio músculo deltoides e introduciendo en estas fibras musculares la vacuna. El músculo deltoides es el que nos permite realizar la mayor parte de movimientos con el hombro y por eso tenemos ese dolor y esa pequeña inflamación que dura entre 24/48 horas.

– ¿Hay más efectos adversos tras recibir la segunda dosis?

Otra pregunta frecuente es por qué tras la segunda dosis hay más efectos adversos que después de la primera. Señala Castiñeira que esto no siempre es así y que en el caso de que no hayamos sufrido ningún efecto adverso no significa que no nos haya hecho efecto la vacuna.

Si es cierto, apunta, que tras la segunda dosis sean mayores los efectos adversos porque se activan nuestras células de memoria que han estado en contacto con la primera dosis, al activarse el sistema inmune se produce fiebre o malestar. El 40% de las personas que se vacunan tienen fiebre tras las horas posteriores. Es un efecto secundario normal que en ningún caso debe alarmarnos.

-¿Puedo beber alcohol después de vacunarme?

La ingesta de alcohol después de recibir la vacuna no está recomendada. Los fabricantes no se han pronunciado sobre este extremo pero el alcohol tiene un efecto inmunodepresor y si tenemos una ingesta elevada el sistema inmune va a trabajar peor y la vacuna no hará el efecto deseado. «Es mejor esperar unas horas o solo tomar una cerveza y no pasar de ahí», señala.

– ¿Puedo tomar el sol después de recibir la vacuna?

Después de recibir la vacuna podemos tomar el sol, no hay ninguna contraindicación directa entre la vacuna y exponernos al sol. No es recomendable que nos expongamos a temperaturas muy altas como en una sauna. Puede verse alterada la absorción de la vacuna por lo que es mejor no tomar el sol las 24/48 horas posteriores.

– ¿Por qué las personas que han pasado el Covid los últimos 6 meses no reciben la segunda dosis?

No es necesario que las personas que hayan pasado el Covid los últimos 6 meses se vacunen con la segunda dosis porque tienen una memoria inmunitaria que sí se ve reforzada por el primer pinchazo.

-¿Me crecerán los pechos si me vacuno?

En Noruega han descrito ese efecto secundario asociado a la vacuna. Tras recibir la vacuna contra la Covid a algunas personas se le inflamaron los ganglios linfáticos del brazo debido a la reacción del sistema inmune. En concreto esa inflamación se produce en los ganglios del brazo donde hemos recibido la vacuna. En la zona de los senos hay mucha concentración de ganglios y eso puede producir que se inflamen hasta 72 horas.