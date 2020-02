Portu, tras disculparse por la valoración a Samantha en ‘OT 2020’: ‘Sentía que tenía que decirlo’

En la Gala 3 de ‘OT 2020‘, Portu lanzó una valoración a Samantha en la que el jurado comparó a la concursante con Lorena Gómez, ganadora de ‘OT 5’. Unas palabras por las que Portu no tardó en disculparse públicamente a través de Twitter tras ver el repaso de la gala que habían hecho los chicos en la Academia. Apenas un día después de publicar el comunicado, el jurado ha tenido ocasión de hablar del tema con Jordi Cruz, en el programa «After Work» de Cadena 100, donde ha reiterado sus disculpas y su intención de comunicárselas personalmente a Samantha.

Portu, durante la valoración a Samantha en la Gala 3 de ‘OT 2020’

«Me ha encantado el comunicado y la respuesta de todo el mundo ha sido genial. Has hecho las paces con las redes», alabó Cruz, al comienzo de la entrevista telefónica. «Sentía que tenía que decirlo y lo he dicho. A ver si tengo la oportunidad de decírselo a Samantha», declaró Portu, después de señalar que «no todo el mundo» había quedado satisfecho con su disculpa. El jurado relató que, antes de las galas, «tenemos una reunión de producción y vemos el último ensayo general y te haces una idea de lo que vas a ver». «Es un poco engañoso», confesó el juez, dado que lo que los chicos hacían durante el ensayo podía ser muy diferente a sus actuaciones durante la gala. «La información que llevamos nunca es 100% fidedigna», añadió Portu, quien explicó que, en aquella gala, se repartieron las nominaciones durante la actuación de Ainhoa Arteta, invitada de la noche, por lo que hay que «pensar muy rápido».

«Ya había hablado de la canción, de la energía que esperaba», declaró el jurado, antes de señalar que la actuación de Lorena era una «referencia cercana», dado que él había estado implicado en el proyecto y, además, se trataba de la misma canción interpretada en el mismo plató. «Hice una cosa que entiendo que estuvo mal, que fue compararlas. Juro por mi vida que lo hice con las mejores intenciones», confesó Portu, quien tuvo ocasión de ver el repaso de la gala durante su viaje en AVE, momento en el que se dio cuenta de su error. «Ves la valoración y dices: ‘ostras, lo hice mal’. Efectivamente, parece que la estoy comparando con otra artista», admitió el juez. Portu añadió que «la reacción de Samantha me duele», dado que la concursante confesó estar «triste» por el veredicto durante el repaso de la gala, antes de recibir la comprensión y el apoyo de Noemí Galera.

«Debería haber sido consciente de la situación»

«Claro que te encariñas. Estás viendo que están en la larva de sus carreras y ves tristeza y claro que te duele», reconoció el jurado al respecto durante la entrevista, donde aseguró que «voy a pedir perdón en la medida de lo posible». «Lo que has hecho es muy valiente», alabó Jordi, ante lo que Portu se mostró agradecido con su comprensión, «lo que no quita que no estuve afortunado». «Debería haber sido consciente de la situación», reflexionó el jurado, quien alabó el trabajo de Samantha, especialmente su actuación con «Mediterráneo» en la segunda gala. «Es la imagen de la dulzura», describió Portu, tras lo cual declaro que «Maniac» es «pura electricidad, una canción muy bestia». «Claro que esperaba esa energía. Defiendo mi derecho a decir que no me la transmitieron. Todo lo demás, lo hice mal, ya está«, declaró el juez, antes de concluir confesando que «no quiero medir las palabras para no perder naturalidad, pero me va a costar un poquito». «Saldremos de esta», prometió Portu.