Preguntan a Gillian Anderson si preparó con Margaret Thatcher su papel para ‘The Crown’

Las entregas de premios siempre dejan alguna que otra anécdota que inunda las redes sociales y sorprende a los espectadores que se mantienen fieles a toda su retransmisión. Gillian Anderson vivió en sus carnes una pregunta que no se hubiera esperado tras llevarse el galardón a la Mejor actriz de reparto por su interpretación en ‘The Crown‘, ficción triunfadora de la noche gracias a sus siete premios.

Gillian Anderson, en el backstage de los Emmy 2021

Gillian Anderson se incorporó en la cuarta temporada de la ficción de Netflix para encarnar a Margaret Thatcher, papel que le ha valido uno de los galardones más importantes de la industria televisiva estadounidense. Ya en el backstage, la actriz se disponía a responder las cuestiones de la prensa, cuando una reportera se atrevió a hacerle una sorprendente pregunta sobre la manera en la que se preparó para dar vida a la que fuera Primera ministra del Reino Unido entre 1979 y 1990.

«¿Hablaste con ella del papel?», sentenció. No obstante, parece complicado que se hubiesen puesto en contacto para mantener una conversación sobre ‘The Crown’, pues Margaret Thatcher murió en 2013 y fue tres años después cuando se emitió por primera vez la ficción. Mientras respondía, podía verse cómo la actriz no sabía muy bien a dónde mirar, al tiempo que titubeaba para dar una respuesta acertada. Sus palabras pueden resumirse en un: «No he hablado con Margaret».

Segunda pregunta poco acertada también

Haciendo alusión al refranero español, «lo que mal empieza, mal acaba». La periodista quiso hacerle otra cuestión por videollamada y tuvo que ver con el tiempo que había tardado Estados Unidos en llevar a una mujer a la presidencia. No obstante, los nervios le jugaron una mala pasada a Anderson, pues entendió que le estaban preguntando por Reino Unido.