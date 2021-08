Primeras imágenes de Carrie y Mr. Big en el rodaje de la secuela de ‘Sexo en Nueva York’

Cada vez está más cerca el regreso de los icónicos personajes de ‘Sexo en Nueva York‘ con el reboot ‘And Just Like That…‘. Si hace un par de semanas los seguidores de la ficción estadounidense podían disfrutar de algunas imágenes del rodaje en el que Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis paseaban por las calles de Nueva York, ahora hemos podido ver a uno de los protagonistas principales. El inolvidable Mr. Big, interpretado por Chris Noth, regresa a la ficción de HBO Max para reencontrarse con su amada. ¿O ya no tanto?

Sarah Jessica Parker y Chris Noth durante el rodaje

La mítica pareja formada por Carrie Bradshaw y Mr. Big se ha dejado ver en el set de rodaje de la primera temporada de ‘And Just Like That..’. Unas fotografías en las que se observa a North con un traje chaqueta oscuro, mientras que Parker luce un modelito de estampado de lunares. ¿Habrá terminado su historia de amor o continuará viento en popa?

La icónica pareja no ha mostrado ningún gesto de cariño durante el rodaje, por lo que la serie podría comenzar con el divorcio del matrimonio, tal y como asegura el portal Page Six que ha tenido acceso a un guion filtrado. De hecho, su ruptura es esperada por muchos fans, que quieren ver a Carrie alejada del empresario que tantos quebraderos de cabeza le ha provocado. ¿Será una ruptura definitiva? ¿Volverá Carrie con Aidan Shaw?

El regreso de Aidan Shaw

Además, el actor John Corbett (Aidan) ya confirmó meses atrás que estaría en el regreso de la serie, por lo que podría retomar su relación con la protagonista. En la segunda película, Carrie y Mr. Big aparecían felizmente casados, sin embargo, durante el viaje a Abu Dabi ella se encontró con su ex Aidan. ¿Se darán una nueva oportunidad? Aunque más allá de esta historia de amor soñada por muchos más, el regreso más esperado es el de Kim Cattrall (Samantha Jones), que no estará en esta primera tanda. Eso sí, los productores dejan la puerta abierta ante un posible regreso junto a sus icónicas amigas Carrie, Miranda y Charlotte.