Primeras imágenes del rodaje de ‘And Just Like That’, el revival de ‘Sexo en Nueva York’

Primeras imágenes del rodaje de ‘And Just Like That’, el revival de...

Los auténticos fans de ‘Sexo en Nueva York‘ están de suerte. Ya se han publicado las primeras imágenes de ‘And Just Like That…‘, donde hemos podido ver a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis caminando por las calles de la ciudad donde se ambienta el revival de la ficción de HBO. A pesar de que las fotografías no nos revelan las tramas, es suficiente para ir abriendo boca.

Primera imagen de ‘And Just Like That’

El reboot, que está en manos de HBO Max, se encuentra en pleno rodaje y los seguidores más acérrimos de la serie esperan con ansias los diez capítulos de la única temporada que tendrá esta producción. Algunos de ellos han presenciado la grabación de una escena protagonizada por Carrie y Charlotte, pero ha sido la propia Parker quien ha compartido una imagen del trío más alocado de Nueva York.

No obstante, en estas primeras imágenes de la secuela de ‘Sexo en Nueva York’ no hay rastro de las otras tres protagonistas de raza negra que se sumarán al característico casting, del que todavía no se sabe la identidad. Tendremos que esperar un poco más para comprobar la diversidad que quieren incluir en ‘And Just Like That…’, tal y como indicó Casey Bloys, director de contenidos de HBO Max.

Aplauden los looks

Si algo ha llamado la atención de este acercamiento a la ficción de HBO Max han sido los looks que lucen Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon en la escena. Muchos de los fans han alabado el estilo que tienen ambas, poniendo especial atención en el atuendo de Carrie Bradshaw, que sigue apostando por unos tacones altos incluso tantos años después del final de ‘Sexo en Nueva York’.