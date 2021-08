Promo ‘Veo cómo cantas’, el concurso musical de Antena 3: ¿Cantante o farsante?

Josie, Ana Milán, Ruth Lorenzo y El Monaguillo serán los asesores del concurso musical de Atresmedia.

Atresmedia sigue apostando por grandes formatos de éxito internacional en su programación. Tras el éxito cosechado por ‘Mask Singer: adivina quién canta‘ y el estreno del programa ‘Family Feud: La batalla de los famosos‘, presentado por Nuria Roca, ‘Veo cómo cantas‘ es el nuevo formato que llegará a Antena 3.

Presentado por Manel Fuentes, la cadena adaptará a ‘I Can See Your Voice’, uno de los grandes éxitos televisivos en los últimos tiempos. Este concurso es un guessing show musical en el que, con la ayuda de un grupo de famosos y un artista invitado, un concursante deberá que adivinar si unos cantantes misteriosos cantan realmente bien o son unos farsantes. Esto lo harán sin escucharles cantar, basándose únicamente en su aspecto, sus tablas sobre el escenario o su forma de hacer playback.

Ruth Lorenzo, Ana Milán, Josie y El Monaguillo serán los asesores fijos del concurso, que ayudarán al concursante a llevarse el premio en metálico. Con una buena dosis de humor, cantantes de excelente calidad artística y desastrosos vocalistas pasarán por el formato producido por Atresmedia Televisión y Warner Bros. ITVP España.

El formato, cuya productora CJ ENM nació en Corea del Sur, país del que también surgió ‘Mask singer’, ya cuenta con varias ediciones en todo el mundo. El programa está consiguiendo triunfar en 11 países, entre los que se encuentra Estados Unidos (FOX), Países Bajos (RTL4), Alemania (RTL) y Tailandia (Workpoint), entre otros. Reino Unido (BBC One) ya ha adquirido los derechos y Alemania (RTL) ha renovado por una segunda temporada tras sus buenas audiencias.