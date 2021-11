¿Qué actores podrían interpretar al Rey Juan Carlos I del emérito en ‘XRey’?

Hoy en día, es habitual ver en la pequeña pantalla adaptaciones de obras literarias, las cuales cada vez están más presentes en el mundo audiovisual tanto a través de la televisión como de las diferentes plataformas. No obstante, el auge de nuevos formatos está dando lugar a una gran diversidad de proyectos. Tal es el caso del podcast «XRey», creado por Álvaro de Cózar y Toni Garrido y que relata el periodo de reinado de Juan Carlos I, desde su nombramiento hasta su abdicación, así como algunas de sus polémicas personales.

El Rey Juan Carlos I en su proclamación y en la actualidad

Lanzado con gran éxito en Spotify en 2020, su acogida fue tan significativa que en junio de ese mismo año se conoció que la productora Weekend Studio se encontraba trabajando para convertir en serie este título. La plataforma encargada de estrenar la ficción homónima será StarzPlay, que unirá fuerzas con Sony Pictures Television para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto. Para ello, contarán además con la inestimable ayuda de Howard Gordon y Álex Gansa, productores y guionistas de ficciones de éxito como ‘Homeland‘ y ‘24‘.

La web de la productora explica que abordarán la biografía del monarca desde un enfoque diferente: «La serie cuenta la historia de Juan Carlos I desde un punto de vista nunca antes contado, desde su llegada a España de niño hasta su exilio involuntario en Dubái», señalan. Además de esta ficción, de carácter «multilingüe e internacional», como bien la definen desde StarzPlay, el Rey emérito verá representada su vida a través de otros títulos. Uno de ellos será «Yo, el Rey», adaptación del último libro de Pilar Eyre. The Mediapro Studio será la encargada de producir esta historia, que contará con Maxi Iglesias en su reparto y Javier Olivares (‘El Ministerio del Tiempo‘) al mando de la producción.

Apuesta audiovisual por la monarquía española

La trayectoria de Juan Carlos I también tendrá cabida en ‘Palacio Real’, serie que constará de 22 capítulos y que repasará las circunstancias biográficas e históricas de los antecesores del monarca, comenzando desde el año 1900 por Alfonso XIII. A esta ola de ficciones se suma también Atresmedia, si bien el grupo de comunicación lo hará en formato de serie documental, la cual llevará por nombre ‘Los Borbones: una familia real‘ y constará de seis episodios que repasarán la historia reciente de la corona española, haciendo hincapié en la sucesión y el reinado del Rey emérito.

Hasta la fecha, grandes nombres se han metido en la piel de Juan Carlos I en la ficción española: Fernando Cayo en la película ‘Adolfo Suárez, el presidente’ (2010) y en ‘23-F: la película‘ (2011); Juanjo Puigcorbé en ‘Felipe y Letizia‘ (2010); Jorge Suquet en ‘Sofía’ (2011); Lluís Homar en ‘23-F: El día más difícil del Rey‘ (2011) y Fernando Gil en ‘El Rey’ (2014). El actor madrileño es el único que por el momento ha interpretado tanto al emérito como a su hijo, Felipe VI, a quien dio vida en la antes mencionada ‘Felipe y Letizia’. Estos nombres ya han encarnado al monarca en la pequeña y gran pantalla, y desde FormulaTV queremos analizar quiénes podrían recoger el testigo e interpretar a Juan Carlos I en el proyecto de ‘XRey‘. Para ello, realizaremos una distinción entre su versión adulta y su etapa de abdicación y exilio.

1 Álex González

Álex González en la segunda temporada de ‘Toy Boy’

Natural de Madrid, Álex González debutó en el mundo de la televisión como personaje episódico en ‘Hospital Central‘, si bien su salto al estrellato en la pequeña pantalla llegaba una década después de la mano de la exitosa serie de Telecinco ‘El Príncipe‘, donde encarnó a Javier Morey durante dos temporadas. El madrileño se ha convertido en uno de los rostros más recurrentes del mundo de la televisión y el cine, donde ha participado en superproducciones como «X-Men: Primera generación» y títulos como «Alacrán enamorado» y «Combustión«.

Su trayectoria en el mundo de la interpretación es claramente ascendente; un claro ejemplo de ello es el año 2021, donde ha protagonizado la serie ‘3 Caminos‘, original de Amazon, y la segunda temporada de ‘Toy Boy‘, de Atresmedia y Netflix. Además, forma parte del elenco de la película ‘Fuimos canciones‘, estrenada en septiembre en Netflix. Encarnar al Rey emérito sería un nuevo reto para él y le brindaría la oportunidad de salir de su zona de confort, por lo que es un candidato más que factible para interpretar el papel y, por ende, dejarse ver en un contexto completamente diferente al que nos tiene acostumbrados.

2 Antonio Velázquez

Antonio Velázquez en ‘Buscando el norte’

Generalmente, el salto al cine es el más complicado, pero Antonio Velázquez debutó directamente en la gran pantalla con solo 17 años. Fue en la película «Diálogo del amargo». Después, vivió un receso en su carrera, hasta que en el año 2004 tuvo la oportunidad de participar en un capítulo de ‘Arrayán‘. No obstante, empezó a darse a conocer en la pequeña pantalla gracias a su participación en una serie que supuso un trampolín para muchos, ‘SMS‘. Su primer papel importante llegaría de la mano de ‘Sin tetas no hay paraíso‘, la cual a su vez le permitiría dar el salto al foco principal con ‘Tierra de lobos‘. De un tiempo a esta parte, el granadino ha seguido participando en importantes títulos como ‘Las chicas del cable‘, ‘30 monedas‘ y ‘Madres. Amor y vida‘.

Menos destacado ha sido su paso por el mundo del cine, pese a empezar en él. De los largometrajes en los que ha participado, destacan «Tengo ganas de ti» y «Mi gran noche«. Para Velázquez, ‘XRey’ supondría una gran oportunidad de regresar a un papel protagónico, que a su vez llegaría merecidamente. Además, el actor está acostumbrado a meterse en papeles ambientados en diferentes épocas, así que sería un candidato más que factible para meterse en la piel del emérito. De hecho, el natural de Granada ya afirmó en una entrevista para FormulaTV que le gustaría interpretar a Hernán Cortes, quien acompañó a Carlos I en una errática campaña contra el Norte de África, por lo que su propósito no estaría tan desligado, en cierto modo, de este proyecto.

3 Javier Rey

Javier Rey interpreta a Malpica en ‘Hache’

Hijo de un capitán de un barco pesquero, Javier Rey nació en la población coruñesa de Noia. Su meta era convertirse en enfermero, pero acabó abandonando el propósito cuando se adentró en el mundo de la interpretación teatral en un grupo amateur de su pueblo. Más adelante, se trasladaría a Madrid, donde empezaría a interpretar sus primeros papeles. Desde entonces, Rey fue convirtiéndose en una figura cada vez más presente en el mundo del cine y la televisión, viviendo su auge en el año 2014, cuando entró a formar parte del elenco de ‘Velvet‘, donde volvería a trabajar codo con codo con Marta Hazas, con la que ya había coincidido en ‘Bandolera‘.

A este le seguirían otros proyectos de peso como su papel en ‘Lo que escondían sus ojos‘ junto a Blanca Suárez, la interpretación de Sito Miñanco en ‘Fariña‘, el desembarco en ‘Hache‘ y su participación en largometrajes de gran calado como «Orígenes secretos» y «El verano que vivimos«. El actor gallego se mueve como pez en el agua en series de época y sería una gran elección para interpretar el papel de Juan Carlos I. Además, es uno de los rostros más solicitados en el panorama de la ficción, de modo que no sería de extrañar que se decidiera contar con él para este proyecto.

4 Llorenç González

Llorenç González es Jacobo en ‘Amar es para siempre’

Si hay un actor con experiencia a la hora de interpretar papeles de otras épocas, ese es Llorenç González. Si bien es de los que menos trayectoria profesional tiene de esta lista, sería una elección a tener en cuenta para ‘XRey’. Muchos conocimos al catalán gracias a ‘Gran Hotel‘, donde interpretó al recordado Andrés Cernuda durante tres temporadas. No obstante, ya había participado en la serie de TV3 ‘Ventdelplà’. En pleno auge por la popularidad de la ficción de Antena 3, González formó parte del elenco de su, hasta la fecha, primera y única película, «El sexo de los ángeles«. Tras esta etapa, pasaría un tiempo fuera de las pantallas, hasta que Bambú le volvió a dar la oportunidad de la mano de ‘Velvet‘, donde llegó como secundario y poco a poco fue ganándose el cariño del público. Tanto es así que también acabaría involucrándose en ‘Velvet colección‘.

Hasta la fecha, su último gran proyecto ha sido ‘Amar es para siempre‘ (2020). El intérprete barcelonés no es una cara tan conocida en el panorama de la ficción como otros de sus compañeros aquí mencionados, pero esto no tendría por qué ser un hándicap, sino que podría jugar a su favor para que Sony Pictures y compañía se decantaran por él. De igual modo, estamos ante alguien muy bien valorado por el público, así lo ha sido en todos los títulos en los que ha participado, lo cual podría ser otro detonante favorable en la balanza.

5 Quim Gutiérrez

Quim Gutiérrez en ‘El vecino’

Hay actores que no necesitan carta de presentación, y uno de ellos es Quim Gutiérrez. Sin lugar a dudas, el natural de Barcelona es una cara conocida para propios y extraños. Desde muy joven, a los doce años de edad, participó en la teleserie catalana ‘Poblenou’, donde ya apuntaba maneras. Posteriormente, estuvo un tiempo apartado de la interpretación, hasta que a principios de la década se incorporó a ‘El cor de la ciutat’, en la cual permaneció durante cinco años. Tras este proyecto, Gutiérrez dio el salto al universo cinematográfico de la mano de «Sin ti«. Lo que pocos imaginábamos es que aquel joven barcelonés terminaría convirtiéndose en toda una figura del cine con títulos tan destacados como «La cara oculta‘, «La gran familia española«, «Anacleto: Agente secreto» o la más reciente, «Jungle Cruise«, con la que dio el salto a Estados Unidos. En lo que respecta a la pequeña pantalla, el catalán ha dejado verse por última vez en ‘El vecino‘, de Netflix. Antes había protagonizado la ficción ‘El accidente‘.

De sus galardones destacan las cuatro estatuillas logradas con «AzulOscuroCasiNegro«, entre las que se encuentra el Premio Goya a mejor actor revelación. También hay que remarcar la biznaga de Plata al mejor actor de reparto que obtuvo por «Litus«. Al barcelonés le hemos visto en todas las disyuntivas posibles, incluso disfrazado de superhéroe, pero aún queremos conocer otras facetas suyas, como podría ser meterse en la piel de Juan Carlos I. En una entrevista ya aseguró que no había encontrado ningún papel que se le resistiera. ¿Será este el primero? Sin duda, sería un gran reto profesional, y viendo lo selectivo que es a la hora de participar en ficciones, sería una vuelta de tuerca a todo lo visto de él hasta ahora.

Juan Carlos I en su etapa más actual

Como hemos comentado anteriormente, ‘XRey’ también relatará la fase de abdicación y posterior exilio de Juan Carlos I. Para ello, en la mencionada ficción deberán contar con un actor que se adecue a sus rasgos físicos más actuales. A continuación, os dejamos la lista de los intérpretes que, consideramos, podrían encajar en este papel: desde perfiles muy consolidados a otros poco activos e incluso alejados a día de hoy del mundo de la televisión.

6 Emilio Gutiérrez Caba

Emilio Gutiérrez Caba en ‘Gran Reserva’

Descendiente de una importante estirpe de intérpretes, Emilio Gutiérrez Caba se ha ganado por méritos propios ser uno de los grandes nombres del mundo de la actuación en nuestro país. En su etapa estudiantil ya comenzó a representar teatro, y en los años 60 pudimos verle por primera vez en el cine. El vallisoletano se convirtió en una de las caras más demandadas en la pequeña y gran pantalla, donde protagonizó grandes éxitos como «Tengo 17 años», «¿Qué hacemos con los hijos?», «Las bicicletas son para el verano» o «La sombra del ciprés es alargada». Asimismo, una de las series que más reconocimiento le otorgó en su carrera fue ‘Historias para no dormir‘, de Narciso Ibáñez Serrador.

La extensa trayectoria de Caba se ha visto reflejada en numerosos premios, como dos estatuillas Goya (mejor interpretación masculina de reparto en «La Comunidad» y «El cielo abierto»), un Fotogramas de Plata, tres Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos y cuatro premios de la Unión de Actores, entre otros. En su etapa más adulta, el natural de Valladolid cada vez se ha ido dejando ver en menos proyectos. El último largometraje en el que ha participado hasta la fecha ha sido «El árbol de la sangre«, de Julio Medem.

Por su parte, en televisión hemos podido verle recientemente en ‘La Templanza‘, si bien en carácter de colaboración especial en el primer capítulo. Su incorporación a ‘XRey’ supondría su regreso a un personaje protagónico y sin duda le daría un gran prestigio a la serie. No hay que olvidar que el veterano actor ya formó parte del universo monárquico en ’23-F: El día más difícil del Rey’, donde dio vida al militar español Sabino Fernández Campo, por lo que este proyecto sería una manera de cerrar el círculo.

7 Eusebio Poncela

Eusebio Poncela en ‘El Accidente’

Considerado como uno de los intérpretes más representativos de la transición, Eusebio Poncela es otra de las figuras que se inició en el teatro. Fue en el año 1967 con la obra «Mariana Pineda». Al año siguiente, daría el salto a la televisión con la serie ‘Cuentos y leyendas’, mientras que sería algo más tardío para iniciarse en el mundo de los largometrajes. Lo hizo con «Pastel de sangre» en 1971. Pese a que desembarcó más tarde en el cine, a lo largo de su trayectoria este acabaría convirtiéndose en su medio más frecuente. El natural de Madrid participó en títulos destacados como «La muerte del escorpión», «El arreglo» o «Martín (Hache)«. De estos dos últimos recibió el galardón Sant Jordi a mejor actor español, mientras que en sus vitrinas también cuenta con un Cóndor de Plata.

Si bien en la gran pantalla le perdimos la pista en el año 2016 con «La corona partida«, su carrera profesional se ha encaminado más a las ficciones. El último proyecto en el que le hemos podido ver hasta la fecha ha sido en la segunda y última temporada de ‘Merlí: Sapere Aude‘. Sus rasgos físicos le llevarían a ser uno de los candidatos más próximos a la figura del Rey emérito. Además, Poncela sabe lo que es trabajar en ficciones relacionadas con la monarquía española, ya que estuvo presente en ‘Carlos, Rey Emperador‘ e ‘Isabel‘, donde interpretó al Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros.

8 Juan Diego

Juan Diego, como Alfonso X El Sabio en ‘Toledo’

Estamos ante uno de los actores españoles con más trayectoria en el mundo de la interpretación y también más reconocidos (así lo demuestran sus tres Premios Goya). A Juan Diego no se le ha resistido nada: teatro, cine y televisión, y además en grandes dosis. A pesar de debutar en televisión en 1962 y dar el salto al cine cuatro años después con «Fantasía… 3», no sería hasta 1984 cuando se consolidaría en la gran pantalla con «Los santos inocentes«. No obstante, el sevillano llegó a una nueva generación gracias a ‘Los hombres de Paco‘, donde interpretó al entrañable comisario Don Lorenzo, una de las grandes figuras de la ficción producida por Globomedia. A sus 78 años, Diego aún tiene cuerda para rato.

Si bien es cierto que, en medida, ha dejado de lado las series (salvo su participación especial en la nueva temporada de la exitosa comedia dramática), en 2021 ha estrenado la película «El Cover«, dirigida por Secun de la Rosa, de modo que sigue al pie del cañón en lo que respecta al cine. Son muchos quienes quieren volver a verle en la pequeña pantalla con un papel importante, y ‘XRey’ podría ser la oportunidad perfecta. De hecho, el mundo de la monarquía no es algo nuevo para él, puesto que en 2011 participó en ’23F: la película’, donde interpretó a Alfonso Armada, y un año después se metió en la piel del Rey Alfonso X El Sabio en la serie ‘Toledo‘. Ahora, le queda ir un paso más allá y dar vida al Rey emérito. Veremos si finalmente se da esta circunstancia.

9 Santiago Ramos

Santiago Ramos, durante su etapa en ‘Aquí no hay quien viva’

La carrera como actor de Santiago Ramos vive más del pasado que del presente, por eso es una de las opciones más complicadas para interpretar al emérito en ‘XRey’, pero la industria le debe una nueva oportunidad. Pese a contar con muchos títulos a sus espaldas tanto en la pequeña como en la gran pantalla, muchos descubrieron al salmantino en el papel de Andrés en ‘Aquí no hay quien viva‘, donde permaneció 56 capítulos. Fue ahí donde Ramos se metió al bolsillo a una nueva generación, algo muy parecido a lo ocurrido con Juan Diego. De hecho, lo que muchos no saben es que es poseedor de un Premio Goya a mejor interpretación masculina protagonista por la película «Como un relámpago» (1996).

Además, cuenta con un Premio Turia y dos galardones en el Festival Internacional de Cine de Comedia de Peñíscola y el Festival de Cine Hispano de Miami. Podría encajar perfectamente en el papel de Juan Carlos I, y después de aparecer por última vez en la pequeña pantalla en 2013 (fue en ‘Familia: Manual de supervivencia’), son muchos quienes piden su vuelta a la televisión. Y es que los hermanos Caballero han sido porfiados en numerosas ocasiones sobre una posible participación en ‘La que se avecina’. Tanto es así que algunos apuntaban a que era el personaje de «El Moroso».

10 Tito Valverde

Tito Valverde en ‘Alba’

Otro gran nombre que podría ponerse en la piel de Juan Carlos I durante su etapa de abdicación y exilio es Tito Valverde. El abulense comenzó en el mundo de la interpretación de la mano del teatro, allá por el año 1974. Tres años después, debutaría en el cine con la película «La guerra de papá», basada en una novela de Miguel Delibes. Mientras tanto, no sería hasta 1982 cuando Valverde se dejaría ver por primera vez en la pequeña pantalla con su participación en la serie ‘Ramón y Cajal’. El intérprete de Ávila triunfó en el mundo de la actuación con títulos como «Sombras en una batalla», con el cual ganó el Premio Goya a mejor interpretación masculina de reparto, «15 años y un día» o más recientemente «Mientras dure la guerra«.

En lo que respecta a la televisión, su personaje más recordado fue el comisario Gerardo Castilla en ‘El Comisario‘. Al contrario de lo que ocurre con Emilio Gutiérrez Caba, el intérprete abulense sí se ha prodigado más en la ficción española durante los últimos años con sus papeles en ‘Matadero‘, ‘Alba‘ y ‘Un asunto privado‘. Además, cabe destacar que Valverde es también uno de los grandes nombres del doblaje en nuestro país, y es que ha puesto su voz a películas como «La chaqueta metálica» y series como ‘El equipo A‘. Su carrera es tan extensa que hemos podido verle en todo tipo de papeles, de modo que su incorporación a ‘Xrey’ le vendría como anillo al dedo y además supondría un reto diferente para él; algo a tener muy en cuenta para alguien con su experiencia. Para vosotros, ¿quién sería el mejor actor para dar vida a Juan Carlos I en ‘XRey’?