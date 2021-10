¿Qué consecuencias puede generar en los menores ver series violentas como ‘El juego del calamar’?

En las últimas semanas se ha conocido que niños y niñas menores de edad han visto la serie ‘El juego del calamar’, una serie violenta y recomendada para mayores de 16 años. Además, diversos profesores han compartido en sus redes sociales que los niños están imitando los juegos violentos de esta serie en el recreo.

¿Qué consecuencias puede tener esta situación para los niños? ¿Qué deberían hacer los padres y profesores al respecto? La psicóloga Lara Ferreiro explica que el problema de que los menores vean este tipo de series es que empiezan a normalizar los juegos infantiles con la violencia.

«La consecuencias podrían ser muy graves»

Ferreiro asegura que las consecuencias podrían ser «muy graves» e indica que les podrían generar adicción, trastornos de conducta o agresividad. «A través de la violencia y la agresividad resuelven los conflictos y en primaria y secundaria los niños no tienen la edad suficiente como para saber lo que es bueno para ellos», explica.

Además, explica que en esa edad no tienen un contexto claro porque «su cerebro está en constante evolución y hasta los 22 años no se acaba de desarrollar». A su parecer, este tipo de juegos tendría que estar prohibido para los menores porque «normalizan unos valores que no están de acuerdo en la igualdad y el respeto, que son los valores que hay que inculcarles para crear una sociedad mucho mejor».

¿Qué pueden hacer los padres y los profesores?

Ferreiro destaca la importancia de que los padres vean primero la serie y después decidan si sus hijos pueden verla o no. En el caso de decidir que no es adecuada para ellos, se le debe explicar, pero no de forma autoritaria. «Deberías hablar con ellos y preguntarles por qué quieren verla. También, puedes decirles que la violencia no se puede normalizar y que quieres transmitirles otro tipo de valores, además de transmitirles mucho cariño, seguridad y protección». Asimismo, considera importante «trabajar los límites».

También, comenta que es fundamental que los profesores observen el comportamiento de los alumnos y estén atentos por si reproducen estos juegos violentos para evitar que normalicen «la violencia extrema«.