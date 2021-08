Qué esperar del final de ‘Brooklyn Nine-Nine’

Tras el éxito de ‘Parks and Recreation‘, Dan J. Goor y Michael Schur volvían a unir fuerzas para presentar ‘Brooklyn Nine-Nine‘, una comedia centrada en las aventuras y desventuras de los miembros de una comisaría de Nueva York. Protagonizada por Andy Samberg, la ficción fue estrenada el 17 de septiembre de 2013 en FOX, donde permaneció hasta que fue cancelada tras la emisión de la quinta temporada. Sin embargo, la presión ejercida por los espectadores a través de las redes sociales hizo que la cadena NBC decidiera apostar por ella adquiriendo sus derechos y dándole una segunda oportunidad que se tradujo en tres temporadas adicionales. No obstante, todo tiene un final y el de esta comedia comienza a partir del 12 de agosto, fecha en la que se estrena en Estados Unidos la octava y última tanda de episodios.

Hasta llegar a este punto la serie ha demostrado tener los ingredientes necesarios para convertirse en una de las comedias de situación más notorias de la actualidad. Destaca especialmente por un elenco coral encabezado por Samberg, que se encuentra muy bien acompañado por Andre Braugher, Stephanie Beatriz, Melissa Fumero, Joe Lo Truglio, Terry Crews, Chelsea Peretti, Dirk Blocker y Joel McKinnon Miller. Todos ellos dan vida a la brigada de detectives más variopinta de la pequeña pantalla, que con su forma de resolver los casos más disparatados han conseguido ganarse el cariño del público. Ante el estreno de la octava y última temporada de ‘Brooklyn Nine-Nine’, queremos repasar qué podemos esperar de la tanda final de episodios de esta comedia que ya forma parte de la historia de la televisión.

1 Tramas sobre la brutalidad policial

Amy, Jake, Terry, Charles y Hitchcock en ‘Brooklyn Nine-Nine’

Aunque se trata de una comedia, en más de una ocasión ‘Brooklyn Nine-Nine’ ha puesto el foco de atención en temas de actualidad como la discriminación, la homofobia o el movimiento #MeToo, demostrando que es una serie concienciada con lo que sucede en el mundo. De esta forma, ha sabido integrar a la perfección hilarantes tramas centradas en los alocados casos policiales con otras enfocadas en problemas del día a día con los que los espectadores pueden sentirse identificados. Por este motivo y teniendo en cuenta que no deja de ser una serie policíaca, esperamos que los nuevos episodios tengan alguna trama que gire en torno al movimiento Black Lives Matter. De hecho, los responsables de la serie decidieron dar un paso atrás y rehacer los guiones que ya tenían escritos para centrarse en este aspecto, por lo que probablemente veamos a Peralta y compañía abordando la brutalidad policial tan latente en los Estados Unidos en los últimos años.

2 La vida como padres de Jake y Amy

Jake (Andy Samberg) y Amy (Melissa Fumero) con su hijo Mac en ‘Brooklyn Nine-Nine’

En la séptima temporada Jake (Andy Samberg) y Amy (Melissa Fumero) nos sorprendieron anunciando que estaban esperando un hijo, noticia que todos recibieron con alegría, especialmente Charles Boyle (Joe Lo Truglio). Durante gran parte de los episodios la sargento Santiago estuvo lidiando con su trabajo y el embarazo, hasta que en el último capítulo por fin llegaba el momento de dar a luz. De este modo, en una épica noche en la que la ciudad de Nueva York era un auténtico caos, vimos a Jake y a Amy convertirse en padres tras el nacimiento del pequeño McClane, nombre que le pusieron en honor al protagonista de «Jungla de cristal», película favorita de Peralta. Ahora comienza una nueva etapa para ellos y todos estamos deseando descubrir cómo van a conciliar la vida familiar y laboral con un recién nacido a su cargo. Además, sabemos que Amy es mucho más organizada y estricta que Jake, por lo que seguramente nos regalarán momentos muy divertidos con sus diferentes formas de afrontar la paternidad y la maternidad.

3 El esperado ascenso del capitán Holt

El capitán Holt (Andre Braugher) en su despacho en ‘Brooklyn Nine-Nine’

Las últimas temporadas de ‘Brooklyn Nine-Nine’ han puesto en duda el futuro profesional del capitán Holt (Andre Braugher). De hecho, la quinta tanda de episodios finalizaba dejándonos con la incógnita de si había conseguido su ascenso a comisario. Lamentablemente no solo no logró hacerse con el puesto, en la séptima temporada era degradado a oficial de policía, teniendo que asumir tareas impropias para alguien de su rango y con su experiencia. Fue divertido verle en un rol diferente al que estábamos acostumbrados, ejerciendo de oficial de uniforme y realizando tareas tan inusuales en él como dirigir el tráfico, pero nos quedamos con las ganas de celebrar su tan merecido ascenso. Aunque finalmente recuperó su puesto como capitán tras la muerte de Madeline Wuntch (Kyra Sedgwick), del mismo modo que Amy Santiago consiguió convertirse en sargento y Terry Jeffords (Terry Crews) en teniente, sería un cierre perfecto para la ficción si Holt logra ser comisario después de todo el esfuerzo y todas las trabas que se encontró en el camino.

4 Más humor simple pero efectivo

Protagonistas de ‘Brooklyn Nine-Nine’

A diferencia de otras series de policías, ‘Brooklyn Nine-Nine’ utiliza el humor para romper con todos los tópicos de las ficciones que siguen esta temática. Si bien es cierto que conserva elementos típicos como los uniformes, las placas, las armas, las reuniones, los interrogatorios o el espacio de la comisaría, los protagonistas se enfrentan a situaciones tan rocambolescas que hacen que a veces no parezca que estamos ante una ficción policíaca. El surrealismo de algunas tramas se complementa con los divertidos gags, los originales e hilarantes cold openings y la contraposición de las personalidades tan dispares de sus personajes, que aportan el extra necesario para crear una atmósfera en la que el humor brota por sí solo con total naturalidad. El resultado de este conjunto es un humor muy sencillo y totalmente efectivo que sigue funcionando después de tantas temporadas.

5 Nuevos episodios temáticos

Los policías de ‘Brooklyn Nine-Nine’ se enfrentan en los Jimmy Jab

Los capítulos temáticos centrados en festividades o eventos concretos como Navidad o Acción de gracias son todo un clásico en muchas series de televisión. En ‘Brooklyn Nine-Nine’ no se quedan atrás y también poseen este tipo de episodios tan especiales que resultan ser de lo más divertidos. No hay temporada en lo que no veamos a nuestros protagonistas enfrentándose en una alocada apuesta la noche de Halloween (o en su defecto en otras fechas señaladas) para demostrar quién es más increíble-genio. Por no hablar de los Jimmy Jab, unas divertidas y descabelladas pruebas que celebran como si de unos Juegos Olímpicos se tratasen. En la última temporada esperamos ver de nuevo alguna de estas competiciones, sobre todo si tenemos en cuenta que todavía queda algún personaje que no ha logrado alzarse con el honor de ganar la mítica apuesta de la noche más terrorífica del año.

6 Más momentos de amistad y familia

Rosa (Stephanie Beatriz) ayudando a Amy (Melissa Fumero) en ‘Brooklyn Nine- Nine’

Con el paso del tiempo los miembros de la comisaría se han convertido en una gran familia. Incluso personajes como Rosa (Stephanie Beatriz) o el capitán Holt, que se caracterizan por su dureza y a veces falta de sentimientos, han dado el brazo a torcer y también han dejado ver su lado más sensible, sobre todo cuando se trata de ayudar a sus compañeros. Sin ir más lejos, Rosa aceptó la hermandad con Amy hasta el punto de dejar sus reparos a un lado y ayudarle a dar a luz a su hijo. Y si hablamos de amistad y familia no nos podemos olvidar de la unión de Boyle y Peralta, una de relaciones más nobles y fieles de toda la serie. Charles siempre está ahí para todo lo que necesita Jake, incluso cuando su presencia no es necesaria. Aunque muchas veces ha superado los límites, la fidelidad, el respeto y el cariño que existe entre los personajes es uno de los aspectos que incrementa la empatía hacia ellos.

7 El regreso de personajes icónicos

Doug Judy (Craig Robinson) y Jake Peralta (Andy Samberg) en ‘Brooklyn Nine-Nine’

Los personajes de ‘Brooklyn Nine-Nine’ son uno de sus puntos fuertes. Cada uno de ellos está perfectamente construido con características y personalidades que se complementan a la perfección. No solo el elenco principal cumple con estas cualidades, la serie también se construye gracias a varios personajes recurrentes que aparecen de forma habitual prácticamente en todas las temporadas y que se han convertido en parte de la seña de identidad de la serie. Doug Judy (Craig Robinson), Kevin (Marc Evan Jackson), Pimento (Jason Mantzoukas), Teddy (Kyle Bornheimer) o el pequeño Nikolaj (Antonio Raul Corbo) son algunos ejemplos de personajes secundarios que deberían estar de vuelta por última vez para que también tengan la despedida que merecen. Especialmente los seguidores de la ficción esperan con ansias la vuelta de Gina Linetti (Chelsea Peretti), quien fue uno de los personajes principales hasta que abandonó la serie en la sexta temporada.

8 Más colaboraciones

Adam Sandler en la primera temporada de ‘Brooklyn Nine-Nine’

Además de su elenco principal y los personajes recurrentes habituales, ‘Brooklyn Nine-Nine’ también ha contado con colaboraciones de rostros muy conocidos que han participado con un papel episódico o realizando un cameo. Este último es el caso de Adam Sandler, que intervino en la primera temporada interpretándose así mismo en una divertida escena en la que se enfrentaba a Peralta en una subasta. Además, también hemos podido ver a otros actores como Gina Rodriguez, Garret Dillahunt, David Fumero, Sean Astin o Lin-Manuel Miranda, que participó en la sexta temporada dando vida a uno de los hermanos de Amy. Ante la inminente despedida de la ficción, sería interesante contar con nuevas colaboraciones tan especiales que siempre son tan bien recibidas, incluso por qué no soñar con el cameo de Bruce Willis, algo que encantaría a Peralta y a muchos espectadores.