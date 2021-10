¿Qué rostros de ‘El Chiringuito’ han fichado por el Mundial de Globos de Ibai y Piqué?

Ibai Llanos vuelve a revolucionar las redes con su nuevo proyecto. El streamer ha creado junto a Gerard Piqué un curioso evento, que será retransmitido por su canal de Twitch el 14 de octubre. Los espectadores podrán verlo a partir de las 19:00h. Se trata, ni más ni menos, de un mundial de globos, aunque pueda sonar un poco «infantil» la idea ha tenido éxito. Así que, el jugador del Barça y el narrador vasco se han puesto manos a la obra para crear una competición internacional basado en este improvisado «deporte».

Gerard Piqué e Ibai Llanos

El origen de que se haya puesto de actualidad esta particular práctica se debe a un video viral, en el que dos jóvenes americanos aparecen jugando con un globo en el salón de su casa. El objetivo de dicho juego es que el globo no toque el suelo, pierde el jugador que no consiga golpearlo antes de caer. Sin duda, se trata de una acción que más de uno habrá hecho cuando era pequeño, intentando buscar un poco de diversión.

Tras anunciar la primera edición de este mundial de Globos (Balloon World Cup), el joven y el defensa del conjunto azulgrana se pusieron a trabajar en un proceso de casting. El resultado fue asombroso, ya que, consiguieron seleccionar a 32 participantes, cada uno de un país diferente. Tras dar a conocer la noticia se ha generado una gran expectación en torno al evento, tal como señaló el propio Llanos: «Esto va a ser histórico». La final se jugará desde el mítico parque de atracciones de Tarragona PortAventura y el ganador se embolsará un suculento premio de 10.000 euros.

Fichajes de rostros conocidos

El primer paso para conseguir una victoria es tener un buen equipo, consejo que han seguido Piqué e Ibai para enfrentarse a dicho reto. ‘El Chiringuito de Jugones‘ de Josep Pedrerol se ha convertido en el escenario perfecto, ambos han captado a varios integrantes del programa para realizar diferentes funciones. Rafa Guerrero, jugará un papel principal como el árbitro de la competición, mientras que Cristóbal Soria se encargará como «delegado de globos» para comprobar el material y que todo esté en orden. Asimismo, Alfredo Duro, Jorge D’Alessandro y Ander Cortés harán su función de comentaristas de la mano de Ibai.