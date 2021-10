¿Qué significa la escena final de ‘Insiders’ y qué podría suponer de cara a la 2ª edición?

En su día de estreno, ‘Insiders‘ está dando muchísimo que hablar. Giros, cambios de mecánica, sorpresas, mentiras, traiciones, golpes de efecto… El primer reality de Netflix en España ha demostrado que todo puede pasar, que el juego se rompe en cada comento y que no hay posibles ganadores, pues cualquiera puede hacerse con el premio.

Najwa Nimri, en la última escena de ‘Insiders’

En esta noticia vamos a hablar abiertamente de lo ocurrido en durante el programa, incluido el final, por lo que si no lo has visto o todavía no lo has acabado de ver, mejor lee esta información más adelante. Dicho esto, podemos comentar abiertamente que Iván Molina, Olaya, Laura y Nicole son quienes llegan a la final, convirtiéndose esta última en la flamante ganadora de la primera edición.

«Han tejido un nuevo plan. Más complejo»

Sin embargo, el último plano no es de Nicole tras hacerse con la victoria sino de otra de las finalistas. La presentadora Najwa Nimri entra en la sala y, mirando a cámara, confiesa: ‘Insiders’ no ha terminado. Han tejido un nuevo plan. Más complejo. Y con nuevos aliados». Al otro lado del cristal hay una persona, a la cual, en un principio, no reconocemos.

Nimri continúa explicando: «A ti te han elegido para mantener la coartada con los nuevos concursantes. ¿Recuerdas? Todos juegan desde el primer día. Sin saberlo. Y ya sabes…». En ese momento, conocemos quién está detrás: Laura. La finalista completa la frase de la presentadora diciendo: «Si lo cuento, estoy fuera», a lo que Nimri remata con un «Como veas, ya estás dentro».

¿Cuál va a ser ahora la función de Laura?

Laura, en la última escena de ‘Insiders’

Visto que todo puede pasar dentro de ‘Insiders’, la función de Laura puede ser cualquiera, pero lo que se podría asegurar es su participación en el segunda edición. La más lógica y evidente sería que ella se convierta en la concursante topo, al igual que estuvo Tatiana en la primera edición, que no era participante sino una actriz con un importante conflicto.

Una concursante como el resto no podría ser, pues jugaría con ventaja, pero después de demostrar que ha sido una de las mejores de su edición, seguro que su participación da juego y mucho ajetreo dentro de la casa. Ahora solo falta por saber cuándo lanzará Netflix la nueva temporada de ‘Insiders’ para salir de dudas con el papel de Laura y su misión.