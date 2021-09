Raquel Mosquera reaparece y desmiente a Rocío Carrasco: «No es mi verdad, es la verdad»

En la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘, Rocío Carrasco daba su versión sobre una pelea con su padre en la que Raquel Mosquera también estaba presente. En su testimonio, la colaboradora de ‘Sálvame‘ aseguraba que Pedro Carrasco acabó pidiéndole perdón llorando, retractándose de lo que le había dicho en la fuerte pelea. No obstante, Mosquera dio una versión totalmente diferente en 2016, señalando que el que fuera su marido se fue de ahí alterado y sin hacer las paces con su hija, llamándola incluso «hija de puta».

Raquel Mosquera y Rocío Carrasco

Casi cinco años después de la entrevista de la peluquera en ‘Sábado deluxe‘ y tras recuperarse de los brotes psicóticos que empezó a sufrir a raíz de la docuserie de Rocío Carrasco, Mosquera se ha sentado en el plató de ‘Viva la vida‘ para reiterarse en su versión de aquella discusión entre padre e hija. «De siempre la he tenido mucho cariño, nunca jamás ha habido algún enfado entre nosotras», empezaba diciéndole a Emma García.

«Cuando dejó de existir para Pedro, dejó de existir para mí», señalaba, refiriéndose a la relación con ella. «Me quedo con los momentos buenos, que sí existen y yo no los olvido. Me dolió lo que dijo sobre mí, soy sentimental, soy sensible«, aseguraba Mosquera, recordando las palabras que le dedicó la defensora de la audiencia en uno de sus famosos episodios. «Lo que yo he contado es la verdad, no mi verdad, es la verdad. Me reitero«, añadía la peluquera, desmintiendo la versión de Carrasco.

Mucho aprecio

A pesar de contradecir a la de ‘Sálvame’, Mosquera también ha tenido buenas palabras para la hija del que fue su marido. «Yo he sentido mucho cariño, hemos tenido tantas vivencias juntas. Ya lo he dicho en varias ocasiones, me hubiese gustado hablar con ella, en persona y las dos solas, pero no quiso«, recordaba la empresaria, asegurando que ella sí hubiera acercado posturas con la presentadora.