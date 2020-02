Rebecca Breeds protagonizará ‘Clarice’, la secuela de ‘El silencio de los corderos’

CBS ha encontrado a su Clarice Starling. Rebecca Breeds (‘The Originals‘) interpretará a la popular agente del FBI en el piloto de ‘Clarice‘, un drama que se situará un año después de los hechos narrados en la novela «El silencio de los corderos» de Thomas Harris. El proyecto, capitaneado por Alex Kurtman y Jenny Lumet, fue anunciado por sorpresa a principios de enero y tiene muchos números para convertirse en una de las apuestas de la cadena para la próxima temporada.

Rebecca Breeds será Clarice Starling en la secuela de «El silencio de los corderos»

Breeds es conocida por protagonizar series como ‘Home and Away’ en su Australia natal y ‘Pretty Little Liars‘ y ‘The Originals’ en los Estados Unidos. Sus créditos televisivos recientes televisivos incluyen ficciones como ‘The Code‘ y ‘The Brave‘, y se la ha podido ver en la gran pantalla en «Three summers» y «Bhaag Milkha Bhagg».

Kurtzman y Lumet, co-productores de ‘Star Trek: Discovery‘ de CBS All Access, se han encargado de escribir el piloto de ‘Clarice’ y, según se comentó en su momento, la cadena ya contaría con una sala de guionistas listos para trabajar.

Un año después

Ambientada en 1993, ‘Clarice’ profundizará en la historia personal no contada del personaje popularizado por Jodie Foster en el film de Jonathan Demme de 1991 tras regresar al trabajo de campo para perseguir asesinos en serie y depredadores sexuales mientras intenta lidiar con el peligroso mundo político de la ciudad de Washington.

Clarice es descrita como una mujer brillante y vulnerable. Graduada magna cum laude de la Universidad de Virginia, su valentía le otorga una luz interior que atrae hacia ella a los monstruos y los locos. Su compleja composición psicológica proviene de una infancia complicada y su empuje nace de su necesidad de escapar de la carga de los secretos familiares que la han perseguido durante toda su vida.

«Después de más de veinte años de silencio, tenemos el privilegio de dar voz a una de las heroínas más perdurables de Estados Unidos: Clarice Starling«, afirmaron Kurtzman y Lumet al anunciar el proyecto en enero. «La valentía y la complejidad de Clarice siempre han iluminado el camino, incluso cuando su historia personal seguía en la oscuridad. Pero la suya es la historia que necesitamos hoy: su lucha, su resistencia, su victoria. Su tiempo es ahora y siempre.»