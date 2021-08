Recordando a David Guapo, concursante de la quinta temporada de ‘Tu cara me suena’

David Guapo es un humorista, actor y monologuista reconocido

en programas como ‘El Club de la Comedia’ y con papeles en la gran pantalla en

películas como ‘Señor dame paciencia’. Participó en la quinta edición de ‘Tu

cara me suena’. Pese a no ganar ninguna gala, siempre demostró un gran nivel y

su afán por superarse en cada programa.

Una de sus actuaciones más recordadas fue la interpretación

del éxito ‘Picky’ de Jhoey Montana.

Su fuerza sobre el escenario acompañando al ritmo de la canción, hicieron pasar

un buen rato al público y al jurado de ‘Tu cara me suena’.





El sentimiento y la pasión es lo que más le ha caracterizado

a David Guapo en su paso por ‘Tu cara me suena’. Con su interpretación de

Enrique Iglesias y su tema ‘Duele el

corazón’, dejó patente su sensibilidad sobre el escenario.





David se supo meter a la pefección en el papel de encarnar a

una mujer en ‘Tu cara me suena’. En este caso, interpretó a Rebeca con la

canción ‘Duro de pelar’. El

humorista se llevó a su terreno el éxito de los 90 y su baile hizo vibrar al

jurado del programa presentado por Manel Fuentes.





Pero no solo David Guapo ha actuado en español en el plató

de ‘Tu cara me suena’, sino que también se atrevió con el inglés. En este caso,

ni más ni menos, que con Chris Martin, el vocalista de Coldplay. El tema que

cantó fue ‘Hymn of the weekend’, una

forma de demostrar al jurado su trabajo

y progreso en el programa.