Recordando a Esther Arroyo, concursante de la quinta temporada de ‘Tu cara me suena’

Esther Arroyo es una modelo, actriz y presentadora que ha

estado presente en series como ‘La

familia Mata’ y programas como ‘Homo

Zapping’ o ‘Arusitys Prime’,

todos ellos vistos en Antena 3. Su paso por ‘Tu cara me suena’ nos acercó a una

imagen desconocida de ella, dónde vimos la fuerza que transmite al subirse a un

escenario.

Una de las grandes interpretaciones y, por la cual ganó la

decimoquinta gala de ‘Tu cara me suena’, fue con su imitación de Rozalén y la

canción ’80 veces’. La artista, que

estaba presente, quedó encantada al igual que el público con la increíble

interpretación de Esther Arroyo.





Esther se atrevió también con artistas fuera de nuestras

fronteras en ‘Tu cara me suena’. En este caso, recordando a la gran France Gall

para interpretar la canción ‘Poupée de

cire, poupée de son’, canción ganadora del Festival de Eurovisión en 1965.

Una actuación en la que la modelo se ganó el corazón de los presentes brillando

por su delicadeza.





Siguiente el rastro de sus interpretaciones de canciones

extranjeras, dio el salto del francés al inglés para recordar a una diosa de la

música country, como es Patsy Cline y su canción ‘Crazy’. Dicha actuación la hizo ganadora de la séptima gala de ‘Tu

cara me suena’, sin duda, una actuación impresionante llena de fuerza y garra.





Esther, no solo se quedó en meterse en la piel de otras

mujeres en ‘Tu cara me suena’, sino que también se atrevió a encarnar a hombres

para demostrar todas sus capacidades de actriz. Boy Geoge, de la banda británica

Culture Club, fue el elegido para interpretar el clásico ochentero ‘Do you really want to hurt me’.