Resumen de equipos tras las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’: segundas oportunidades, mucha emoción y derroche de bloqueos

David Bisbal, Melendi, Rosario y Vanesa Martín continúan

sumando nuevas voces a sus equipos en la segunda noche de Audiciones a ciegas

de ‘La Voz Kids’. Una noche en la que la emoción ha estado servida en cada una

de las actuaciones y además, los coaches han derrochado los bloqueos a solo dos

programas en la primera fase: ni

Levi Díaz fue el

primer talent en pisar el escenario en este programa. Un barcelonés de 11 años que ya estuvo en la primera edición y que llegó pisando fuerte buscando una segunda

oportunidad en ‘La Voz Kids’. En esta ocasión realizó una impecable actuación

cantando ‘Warrior’ de Demi Lovato. El talent se emocionó mucho cuando Melendi,

su coach favorito, se dio la vuelta por él.





La segunda en pisar con fuerza el escenario fue Nazaret Moreno, una pequeñísima

sevillana de 7 años que conquistó con su salero y su gran interpretación de

‘señora’ de ecos del Rocío. Vanesa Martín fue la coach que se giró por su voz

sumando a esta pequeña a su equipo.

Carmen Puente,

una vallisoletana de 13 años que ha llegado a ‘La Voz Kids’ dispuesta a hacerse

un hueco en la música y que la llamen por su nombre. La joven está cansada de que la reconozcan por ser hija de un político.

Causó sensación obteniendo un gran pleno en la noche tras su interpretación de

‘Love is a losing game’ de Amy Winehouse y decidió irse al ‘Team Bisbal’.

Marcos Ricbour,

un joven madrileño de 14 años con muchísima energía y una personalidad única se

subió al escenario para interpretar el tema ‘Ex’s and Oh’s’ de Elle King pero,

no logró que ningún coach se girase por su voz. En cambio, cumplió uno de sus

sueños de cantar con Vanesa Martín pero los nervios le jugaron una mala pasada

y se olvidó de la letra cantando con ella ‘Aún no te has ido’.





Otra de las talents que causó una gran sensación en el plató

fue Leonor López. Una pequeña de 12

años que llegaba desde Jaén y además, confesaba que conocía a Eva González de

otros programas. La talent jinense empezó a cantar con mucha pasión el tema

‘Romance de Juan Osuna’ de La Paquera de Jerez pero, en cuanto los coaches

empezaron a girar sus sillones, se desplomó de emoción y tuvo que retomar la

canción gracias a la ayuda de Melendi. Un momento único en el programa.

Finalmente, se unió al equipo de David Bisbal.





Sofía Pérez es

otra pequeña de 7 años que llegó causando mucha ternura abrazada a su muñeca

Paloma. Esta mini talent cantó el tema ‘Mi persona favorita’ de Alejandro Sanz

y Camila Cabello y logró cautivar a Rosario Flores, que fue la única coach que

pulsó el botón y la sumó a su equipo.

Manuel Ayra

llegaba desde Cádiz y nos enamoró con su voz al cantar con mucho sentimiento el bolero aflamencado ‘Si a veces hablo de ti’ de Moncho. Con esta

actuación, logró un pleno de los cuatro coaches y decidió irse al equipo de

David Bisbal.

Desde Cádiz, también llegaba Alejandro Marín, un joven que animado por su hermano se presentaba

al programa y cautivaba con su versión de ‘When a man loves a woman’ de Michael

Bolton. Tres de los coaches se giraron por su voz y decidió irse al equipo de

Melendi.

Rosario González

nos alegraba con su frescura y naturalidad durante su presentación. Esta talent

sevillana de 15 años llegaba dispuesta a sorprender en el escenario de ‘La Voz

Kids’. La joven se ganaba su puesto en el equipo de Melendi tras escucharla cantar el tema ‘Idontwannabeyouanymore’ de Billie Eilish.

¡Wow!

El siguiente turno era de Rafael Velázquez, un talent de 12 años que llegaba desde Sevilla

con mucho arte. El pequeño salió al escenario acompañado de una guitarra

flamenca y conquistó con su versión de ‘Que no daría yo’ de Rocío Jurado.

Rosario Flores pulsó el botón para añadir al talent a su equipo de ‘monstruos’.





Por último, María

Frías impresionaba a todos con su dulzura al cantar en lírico el tema

‘Castillo de cristal’ de Los Miserables. Una actuación que conmovió a los

cuatro coaches provocando otro de los bloqueos hacia Vanesa Martín. La pequeña

decidió irse al equipo de David Bisbal.

Daniella Sánchez,

José Carlos López, y Violeta Marín no consiguieron un puesto

en estas segundas Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’. Pero con las palabras

de ánimo y cariño de los coaches, no se rendirán y volverán a intentarlo el año

que viene.

El resumen de equipos tras la segunda noche de Audiciones a ciegas:

–

Melendi (6):

Jesús del Río, Javier Crespo, Haizea Roldán, Levi Díaz, Alejandro Marín y

Rosario González.

–

David

Bisbal (6): Rocío Avilés, Lukas Urdea, Carmen Puente, Leonor López, Manuel Ayra

y María Frías.

–

Vanesa

Martín (4): Lola Avilés, Ferrán Amador, Julia Pascual y Nazaret Moreno.

–

Rosario

Flores (5): Carlos Prieto, Samira Cuesta, Juanmi Salguero, Sofía Pérez y

Rafael Velázquez.

