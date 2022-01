Revive los momentos más importantes de la historia de amor entre Çetin y Gülten en ‘Tierra Amarga’

La historia de amor entre Çetin y Gülten en ‘Tierra Amarga’ es una de esas historias que se han formado a fuego lento.

Si echamos la vista atrás, ya nos cuesta recordar lo mal que lo pasó Gülten cuando estaba enamorada de Yilmaz. Su amor no era correspondido, pero con el tiempo ambos se han convertido en grandes amigos y la joven solo sueña con ver a Yilmaz con su amiga Züleyha.

1. Çetin se declara ante Gülten

Uno de los momentos más especiales fue la primera vez que Çetin se declaró a Gülten. Al joven le temblaba todo el cuerpo pero no dudo en sincerarse con ella: “Me gustas mucho. ¿Te gustaría tener cita conmigo?”, dijo el joven.

Pero la respuesta de Gülten no fue la que esperábamos y rechaza a Çetin. Lo que pasó con Ecrüment estaba muy reciente y Gülten no podía pensar en otra cosa.





2. Gülten rechaza la propuesta de matrimonio de Çetin

Uno de los momentos más triste de su historia fue cuando la joven Gülten le dijo que no ha Çetin tras su propuesta de matrimonio ¡se nos rompió el corazón!

La joven lloraba porque sabía lo mucho que ya le quería pero ella no es capaz de superar la agresión que sufrió por parte de Ecrüment. En ese momento Çetin no entendia nada ¿Por qué si estaban enamorados no podían estar juntos?





3. Çetin descubre toda la verdad

¡Menudo momentazo el que vivimos cuando Gülten le confiesa toda la verdad a Çetin! Aunque lo cierto es que estábamos deseando que todo saliera a la luz. El joven tuvo que secuestrarla. No quería rendirse y quería luchar por su amor. Así que Gülten finalmente da el gran paso y confiesa la verdad.

¡Fue un momento muy esperado!





4. Gülten decide casarse con otro hombre

Si algo nos dejó descolocados fue cuando Gülten aceptó comprometerse con otro hombre. Çetin ya sabía la verdad e iba a darle tiempo a Gülten. No se separaría de ella y la ayudaría a superarlo con su apoyo ¿por qué se compromete con otro?

Cuando Çetin descubre sus intenciones no duda en ir a su casa para evitar que cometa una locura y todo termina patas arriba. El joven dispara en defensa propia a su prometo y ¡termina en la cárcel!





5. Gülten reconoce sus sentimientos

¡Por fin llego el gran momento! Gülten reconoce alto y claro que está enamorada de Çetin ¡Lo que ha costado! Pero no todo iba a ser de color de rosas y el problema es que Çetin tiene que permanecer en prisión hasta que salga el juicio.

La joven le dice que piensa esperarle el tiempo que haga falta. Poco después somos testigos de cómo Çetin sale de prisión y comienzan una nueva vida…. ¿veremos dentro muy poco la boda más esperada?

¡No te pierdas ‘Tierra Amarga’ de lunes a viernes en Antena 3!