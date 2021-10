Ricky Martin aclara la polémica sobre el aspecto de su rostro y sus retoques estéticos

Ricky Martin lleva días ocupando portadas de la prensa por un supuesto cambio de aspecto. Las alarmas sobre el posible retoque estético en el rostro de este saltaban cuando concedía una entrevista en la que anunciaba su vuelta a los escenarios. Durante la conversación, la cara del cantante llamaba la atención de muchos ya que se veía diferente. Este aparente cambio físico del tambíen actor fue carne de memes en las redes sociales. Tras días en silencio, el puertorriqueño ha roto su silencio y ha aclarado los motivos por los cuales su cara lucía diferente.

Ricky Martin

A través de sus redes sociales, Martin ha compartido un TikTok en el que aclara toda la polémica relacionada con su hinchado rostro: «Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados porque, supuestamente, me hice algo en la cara y no me he hecho nada en la cara«, comenzaba explicando el cantante en tono jocoso que además ha asegurado que si se hubiera puesto «bótox» o algo similar en la cara «lo hubiese dicho» porque «no tiene nada que esconder».

«El día de la entrevista lo que sí hice diferente fue ponerme un suero multivitamínico y yo creo que de ahí vino esa reacción rara en mi piel, donde simplemente me inflamé, pero fuera de eso, un día normal», ha aseverado el coach de programas como ‘La Voz‘ y jurado de ‘Dancing With the Stars‘, zanjando así cualquier tipo de polémica al respecto.

Su vuelta a los escenarios

A pesar de la inflamación de su rostro, Ricky Martin no quiso cancelar sus entrevistas con la prensa en las que anunciaba una gira por Estados Unidos con Sebastián Yatra y Enrique Iglesias. El artista ha concluido este vídeo aclaratorio confirmando que se encontraba en perfectas condiciones y ha desmentido cualquier rumor relacionado con su salud: «Está todo bien, mi vida está normal, estoy muy saludable«, sentenciaba, volviendo a hacer gestos exagerados con la cara para demostrar que no tiene retoques nuevos.