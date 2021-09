Ricky Martin y su rostro hinchado enciendes las redes por su último retoque estético

Ricky Martin es un cantante archiconocido para los hispanohablantes a ambos lados del océano Atlántico. De hecho, cada vez que saca una canción se dispara hasta las primeras posiciones de las listas de éxitos. Sin embargo, pertenecer a la esfera pública tiene un inconveniente: sus seguidores y detractores miran con lupa todo lo que envuelve su figura. Esta vez, un retoque estético ha provocado un aluvión de comentarios en redes, con sus respectivos memes.

El cantante puertorriqueño ha reaparecido con la puesta en marcha de un tour junto a Enrique Iglesias; pero la imagen de Martin durante la presentación a los medios ha sorprendido a más de uno. Algo que posiblemente no se hubiera esperado nunca es la cantidad de comentarios, no sin olvidar sus famosas predicciones, relacionándole con ‘Los Simpson‘ y personajes como Homer e incluso Seymour Skinner.

De la misma forma, muchos han tirado de fototecas para encontrar parecidos «razonables». Cabe destacar que este tipo de intervenciones provocan hinchazón en el rostro, motivando que las facciones queden algo desdibujadas y con un aspecto poco natural. Queda por ver cómo evoluciona con el paso de los días o si, por contra, algunos tuiteros tienen razón y Ricky Martin se ha operado en la misma clínica que Zac Efron.

Ricky Martin y su lenta metamorfosis en Mickey Rourke. pic.twitter.com/FHvF0F3qlP

— I am a rock, I am an island (@marmicruz) September 27, 2021