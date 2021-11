Risto Mejide abandona ‘Got Talent’ harto del espectáculo de un participante

Gonzo Tambourine se presentó en las semifinal de ‘Got Talent España‘ enfundado en un kimono y listo para deleitar al jurado con un nuevo concepto de su espectáculo de pandereta. Mientras que el resto de miembros disfrutaba de la actuación, Risto Mejide no lograba entender ni siquiera los aplausos del público. Tras unos minutos, el concursante daba la sorpresa y subía al escenario a la tuna de la Universidad Politécnica de Madrid.

Risto Mejide y Gonzo Tambourine en ‘Got Talent España’

Dani Martínez se mostraba eufórico, pero Risto decidió pulsar todos los botones rojos que había sobre la mesa, haciendo que la actuación finalizase. Ante la incomprensión de sus compañeros, Mejide decía: «Hasta aquí hemos llegado». Aunque Santi Millán le advirtió de que no podía pulsar los botones de sus compañeros, Risto lo tenía claro: «Me da igual, no se puede traer a este señor a la semifinal«, expresaba.

El presentador pidió que la actuación se reanudara y Mejide decidió abandonar el plató. «Yo no voy a presenciar esto, me da igual. Me avisáis cuando acabe, me voy. No voy a ser cómplice de esto«, decía mientras salía. La actuación continuó con todos los allí presentes en éxtasis y, solo cuando acabó, el periodista decidió volver. Ante los aplausos incansables, Risto criticaba al público: «No quedaba gente con criterio para traer».

Jesús Calleja provocó la disputa en el jurado

Jesús Calleja, invitado especial de la gala y miembro del jurado en la semifinal, sembró el debate: «La gente quiere que este señor pase a la final con un botón dorado», exclamó Calleja. Su amigo Martínez secundó, emocionado, la propuesta. Por su parte, Edurne añadió: «No sé si es para un botón dorado, pero querido compañero y amigo Risto, tengo que decirte que esto también es ‘Got Talent’«. A esta afirmación, Mejide contestaba: «¿Estás diciendo que sigues los consejos de Zipi y Zape, y que quieres que aquí, hoy, demos un botón de oro a este señor que ha salido con la pandereta?».