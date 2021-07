Risto Mejide da positivo en coronavirus y Javier Ruiz lo sustituye en ‘Todo es mentira’

Risto Mejide ha dado positivo en Covid-19. Así lo ha anunciado el presentador de televisión, quien escribía a sus seguidores informando de que, a pesar de haber contraído el virus, apenas tiene síntomas. «Tras haber esquivado las cuatro primeras olas. Tras haber pasado más de un año trabajando casi todos los días y sin contagios. Tras haberme vacunado de la primera y de la segunda dosis. Esta semana he dado positivo en Covid-19″, escribía el publicista.

Risto Mejide

«Y lo que es peor, parte de mi familia también», confesaba el de ‘Todo es mentira‘. Laura Escanes confirmaba en sus redes sociales que tanto ella como su hijo Roma también han dado positivo. «Ahora solo nos queda esperar que no vaya a más, que pase pronto y que la vacuna haga su trabajo. Mientras tanto, por favor, cuidaos mucho. Que nadie se confíe, que el virus sigue aquí, entre nosotros», añadía el televisivo.

«Aprovecho para deciros que gracias a estar vacunado, de momento, los síntomas no son gran cosa, así que, por favor, vacunaos. Y, por supuesto, gracias a nuestra sanidad pública y a nuestros sanitarios, que son -de largo- lo mejor que tenemos en este país«, sentenciaba Risto Mejide, alabando la gran labor de los profesionales en una situación totalmente extrema. Cabe destacar que el positivo de Risto Mejide ha provocado que Marta Flich esté en cuarentena y que sea Javier Ruiz el encargado de presentar el programa de Cuatro durante la tarde del 15 de julio de 2021.

También Laura Escanes

Antes de que Risto Mejide comunicase en redes sociales que había contraído, Laura Escanes se adelantó y confesó el motivo por el cual había estado algo desaparecida. «Ayer me tenían que poner la primera dosis y, lamentablemente, no me he podido vacunar porque he dado positivo en Covid. Risto y Roma también están infectados. Pasé una noche temblando con muchísimo frío. Con la pauta completa los síntomas son leves e inexistentes», explicaba la influencer.