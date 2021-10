Rocío Carrasco aporta un documento que dejaría en «muy mal lugar» a José Ortega Cano

Rocío Carrasco ya ha hecho frente a la demanda que su hermana Gloria Camila le había interpuesto por intromisión ilegítima en los derechos fundamentales de Rocío Jurado. Tras la vista judicial de la misma, la ex de Antonio David Flores ha confesado ante los medios de comunicación que como consecuencia del procedimiento se ha visto obligada a presentar ante el juez un documento que nunca hubiese querido enseñar.

Rocío Carrasco y José Ortega Cano

El viernes 29 de octubre, la protagonista de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘ acudía al Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Alcobendas para prestar declaración ante el juez por las diligencias presentadas por su hermana, en las que la actriz de ‘Dos vidas‘ solicitaba que esta entregase en el juzgado todos los documentos que habría facilitado a la Fábrica de la Tele para la grabación de la segunda temporada de su docuserie, que lleva por título ‘En el nombre de Rocío‘.

«Ha ido muy bien… Al final me he visto obligada a tener que aportar un documento, el único que no me hubiese gustado aportar nunca en la vida», aseguraba Carrasco tras su salida de los juzgados. Un documento que, según ha explicado Carlota Corredera en ‘Sálvame‘, dejaría en «muy mal lugar» a José Ortega Cano. Además, la gallega ha asegurado que Rocío «en ningún momento» habría pensado en hacer públicos los escritos privados de su madre y que «simplemente habló de ellos cuando se le preguntó en este programa».

El dardo envenenado a Ortega Cano

Rocío Carrasco, que no ha querido dar muchos más detalles sobre la vista ni opinar de la reciente separación de Antonio David Flores y Olga Moreno, ha aprovechado su salida de los juzgados de Alcobendas para lanzar un dardo envenenado al viudo de su difunta madre. «Esperaba encontrarme a Ortega Cano», exclamaba. De esta manera, dejaba caer que sería el diestro el que realmente se encontraría detrás de la demanda interpuesta por Gloria Camila.