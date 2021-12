Rocío Carrasco defiende el «homenaje» de Mediaset a Rocío Jurado e invita a la familia

El estreno de ‘El último viaje de Rocío’, el especial de ‘Sálvame‘ sobre «la más grande» continúa generando mucha polémica. Después de anunciar que se van a mostrar algunas de las pertenencias de la cantante, que fueron almacenadas en 18 contenedores durante 13 años, numerosas voces criticaron a Rocío Carrasco, quien participa activamente en el espacio producido por La Fábrica de la Tele. Para hablar de este curioso homenaje, que se emite el 14 de diciembre de 2021, la hija de la artista entró en directo en ‘Socialité‘, donde respondió a las preguntas de María Patiño.

Rocío Carrasco

La expresentadora de ‘Hable con ellas‘ quiso dejar claro el motivo por el que quiere hacer este especial: «Después de unos meses de recuperación, me encuentro con un coraje y una fuerza que antes me faltaban. Ahora estoy lista para empezar a reordenar todos esos recuerdos familiares, para seguir disfrutando de mi madre y su memoria«. De hecho, la hija de Rocío Jurado reconoció que estuvo mucho tiempo sin ver sus cosas: «Hasta hace muy poco tiempo, no he sido capaz de ver imágenes ni escuchar nada», afirmó.

Respecto al contenido de los famosos contenedores, Carrasco dijo que cree que sí conoce todo el material, aunque le gustaría sorprenderse: «Tengo esa ilusión de descubrir cosas nuevas, de repente encontrarme con una carta, con algo que me transporte a que ella esté conmigo». Sin embargo, al ser preguntada por cómo son los objetos que guardan esas cajas, la hija mayor de la cantante aseguró que también hay «1.500 cosas» que no ha visto: «Esto es lo que me empuja y me da ganas de abrir una por una las cajas», comentó.

La parte más tensa de la intervención de Carrasco en el espacio de La Fábrica de la Tele llegó cuando Patiño le preguntó por algunos documentos que podrían enturbiar la imagen de Jurado: «No le puede entrar en la cabeza a nadie que yo vaya a hacer lo más mínimo que puede perjudicar a mi madre. Cualquier persona que me conozca un poco sabe que no va a suceder en la vida». Eso sí, no cerró la puerta a que pueda haber otros familiares implicados: «Otra cosa es que a terceros le pueda molestar que haya alguna cosa, como alguna carta escrita», dijo Carrasco.

«Todo aquel que quiera aportar va a ser bienvenido»

Rocío Carrasco calificó la emisión de ‘El último viaje de Rocío’ como «el mejor regalo de Navidad que se puede hacer» y aseguró que se estaba preparando con «mucho cariño e implicación». Para ella, será una tarde llena de momentos emotivos, por lo que no cierra la puerta a que participen otros miembros del clan Jurado-Mohedano: «Me gustaría que todo aquel que la haya querido o admirado que participe de una manera u otra. Todo aquel que quiera aportar va a ser bienvenido», sentenció, lanzando un guiño directo a Amador Mohedano.