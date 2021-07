Rocío Carrasco descubre lo que pensaba Mila Ximénez de Antonio David: «Es un torturador»

El pasado miércoles 7 de julio, y nada más entrar en ‘Sálvame‘, Rocío Carrasco quiso señalar lo bonito que le parecía que el plató del programa tuviese su nuevo nombre en honor a Mila Ximénez. Siguiendo el hilo de lo que había dicho la nueva defensora del pueblo, Jorge Javier Vázquez aprovechó para recordar que, aunque no se la nombre, todos se acuerdan de la colaboradora las 24 horas del día. «Seguirá estando», añadía el presentador de televisión, recordando a su compañera y amiga.

Rocío Carrasco y Mila Ximénez

«Yo estuve con Mila un mes antes de que se fuera, almorzando con Belén Rodríguez. Estuvimos hablando de la docuserie y yo tengo las palabras textuales que Mila me dijo acerca de la docuserie», explicaba el conductor de ‘Sálvame’, sorprendiendo sobremanera a Carrasco. «Después de todo lo que se armó con la visita de Antonio David al tanatorio, hay mucha gente que ha intentado elaborar sus teorías de que Mila apoyaba a Antonio David. La información que tengo no es esa. Las palabras que dijo Mila fueron muy contundentes», aclaraba el presentador.

«Tengo un dilema. Tenía muy claro que esto no lo quería hacer inmediatamente después de la partida de Mila, porque me parece que es ensuciar la historia, pero tampoco sé si tenemos que quedarnos en silencio», explicaba Vázquez, exponiendo el conflicto interno que tenía sobre si contarlo o no. «Alberto habló con ella, y le dijo que se sentía una mujer utilizada y engañada y que tenía muy claro cuál era a partir de ahora su posición en esta historia«, soltó el presentador tras consultarlo con la dirección del programa.

«Yo te he dicho lo del plató porque Mila ha sido una mujer que conocí cuando yo era muy pequeña y siempre le tuve un cariño especial y ella me lo tuvo a mí», explicaba Rocío Carrasco. «Después de esto, no puedo permanecer en silencio. Por todo lo que se montó, yo tengo que decir que el día que yo almorcé con Mila, las palabras de ella fueron estas, te lo juro», introducía Jorge Javier Vázquez. «Mila aquella tarde, charlando tranquilamente, dijo: ‘Es que, con todo lo que yo he visto, Antonio David no es un maltratador, Antonio David es un torturador’«, confesaba el de ‘Sálvame’.

Su reacción

Tras escuchar las palabras del presentador de televisión, Rocío Carrasco se mostró bastante emocionada. «Está bien saberlo. Yo te digo que siempre le he tenido mucho cariño a ella y a Alba, porque siempre las he querido mucho. Y ahora ella está bien y ha descansado», respondía la hija de Rocío Jurado, sin querer tampoco pronunciarse demasiado al respecto. Después de la confesión del catalán, ambos han seguido recordando momentos vividos con Ximénez.